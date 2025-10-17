Nagyon sokan vannak itthon a kockázatos Windowst használók

Természetesen nem állnak le egy csapásra a még mindig a 2015-ben megjelent operációs rendszert futtató számítógépek attól, hogy nem kapnak több frissítést, ám jóval kockázatosabb lesz a hálózatba kötött használatuk. Ezzel (és a hackerek jelentette veszélyekkel) még mindig több százmillió érintett felhasználónak kell szembenéznie globálisan, hiszen a Windows 10-et még a nyár elején is több gépen használták, mint a Windows 11-et.

A hwsw.hu idézte a Statcounter globális adatait, melyek szerint a helyzet szeptemberre sokat javult, az újabb verzió már 49 százalékon állt, míg a Windows 10 visszaesett 40 százalékra. Szeptemberre már Európában is megtörtént a helycsere, Magyarországon viszont távolról sem ilyen rózsás a helyzet, a statisztikák szerint ugyanis a magyar PC-k több mint 61 százalékán még mindig Windows 10 fut.