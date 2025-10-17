ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.86
usd:
333.12
bux:
103065.51
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Microsoft

Nagyon sokan vannak itthon a kockázatos Windowst használók

Infostart

Szeptember 14-én állt le hivatalosan a Windows 10 terméktámogatása, de az ilyen rendszerrel üzemelő gépek száma meglehetősen magas, különösen Magyarországon.

Természetesen nem állnak le egy csapásra a még mindig a 2015-ben megjelent operációs rendszert futtató számítógépek attól, hogy nem kapnak több frissítést, ám jóval kockázatosabb lesz a hálózatba kötött használatuk. Ezzel (és a hackerek jelentette veszélyekkel) még mindig több százmillió érintett felhasználónak kell szembenéznie globálisan, hiszen a Windows 10-et még a nyár elején is több gépen használták, mint a Windows 11-et.

A hwsw.hu idézte a Statcounter globális adatait, melyek szerint a helyzet szeptemberre sokat javult, az újabb verzió már 49 százalékon állt, míg a Windows 10 visszaesett 40 százalékra. Szeptemberre már Európában is megtörtént a helycsere, Magyarországon viszont távolról sem ilyen rózsás a helyzet, a statisztikák szerint ugyanis a magyar PC-k több mint 61 százalékán még mindig Windows 10 fut.

Kezdőlap    Tech    Nagyon sokan vannak itthon a kockázatos Windowst használók

számítógép

magyarország

windows 10

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson

Újabb részletek: a Tomahawk rakéták ügye is szóba került a Trump–Putyin tárgyaláson
Külügyminiszteri egyeztetéssel máris elkezdődik a tervezett budapesti amerikai-orosz elnöki találkozó megszervezése. Egyre több információ derül ki a két vezető csütörtöki telefonos megbeszéléséről.
 

Orbán Viktor máris egyeztetett az amerikai elnökkel a budapesti Trump–Putyin találkozóról

Orbán Viktor reagált a budapesti Trump–Putyin-egyeztetés hírére

Itt vannak az első orosz reakciók a budapesti Trump–Putyin találkozóval kapcsolatban

Budapesti találkozó előtt – Volodimir Zelenszkij Washingtonból üzent a tárgyalásokról

Bejelentés: Donald Trump Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal

Éles orosz–amerikai üzengetés a pénteki Trump–Zelenszkij-csúcs előtt

VIDEÓ
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.17. péntek, 18:00
Hubai Imre
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam

Radikális átalakítás az egészségügyben: kártalanítást fizet az állam

A közfinanszírozott CT-MRI vizsgálatokat végző magánegészségügyi szolgáltatók kivezetésével összefüggő kártalanításról döntött a kormány - derül ki a csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre többen csodálkoznak nagyokat a boltokban: súlyos inflációs adatok láttak napvilágot

Egyre többen csodálkoznak nagyokat a boltokban: súlyos inflációs adatok láttak napvilágot

A fogyasztói árindex a 2022-23-ra jellemző nagyon magas szintről 2024 elejére 5% alá süllyedt és azóta is mindössze 2 hónapra emelkedett ideiglenesen e szint fölé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin-Trump call a curveball for Zelensky ahead of White House meeting

Putin-Trump call a curveball for Zelensky ahead of White House meeting

The phone conversation, held while Zelensky was flying to Washington, stole a march on his big moment.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 04:18
Baj van, járványzárlatot rendeltek el egy magyar városban
2025. október 16. 22:20
Budapesttel "robbantott" Donald Trump – a nap hírei
×
×
×
×