Egy USB-C típusú csatlakozó.
Elfogadták a mobiltöltőkre vonatkozó rendeletet, nincs több kifogás

Infostart

Három év múlva minden töltő egységes lesz: az Európai Bizottság új rendelete a külső tápegységek, vezeték nélküli töltők és USB-kábelek műszaki paramétereire vonatkozik, és 2028 októberétől kötelező érvényűvé válik. Így csökkenthető lesz a keletkező elektronikai hulladék mennyisége.

Az USB Type-C csatlakozók kötelező használatának előírása után újabb lépést tett az Európai Bizottság a töltőeszközök egységesítése felé – írja a hwsw.hu.

A hét elején hatályba lépett rendelet a külső tápegységekre (EPS), vezeték nélküli töltőkre, hordozható akkumulátortöltőkre és USB Type-C kábelekre vonatkozó műszaki paramétereket szabályozza az uniós tagállamokban.

A rendelet legfőbb célja az energiafogyasztás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az interoperabilitás és a körforgásos gazdaság elősegítése, valamint az EU-s szabályozás összehangolása az új USB-C és vezeték nélküli töltési szabványokkal. Kötelezően betartandóvá viszont 2028 októberében válik az EB rendelete. A rendelkezésnek megfelelően

minden töltőre és tápegységre kötelező lesz legalább egy Type-C csatlakozót elhelyezni, és a kábel nem lehet fixen rögzített az egységbe.

Emellett a töltőknek és tápegységeknek támogatniuk kell az USB Power Delivery (USB-PD) protokollt, amely a csatlakoztatott eszköz képességeinek megfelelően optimalizálja az elektromos paramétereket, javítva ezzel a hatásfokot.

Emellett az EB rendelete előírja a minimális aktív üzemmód-hatékonysági küszöb megemelését a tápegységekben, bevezeti a 10 százalékos terhelés melletti hatásfok mérést, valamint csökkenti a vezeték nélküli töltők készenléti fogyasztását. A 2028 októberétől forgalomba hozott, telekommunikációs felhasználásra alkalmas külső tápegységeknél kötelező lesz a villámvédelmi és túlfeszültség-elleni védelmi megoldások alkalmazása is.

Új jelölési kötelezettség is érkezik a szabályozással: a kimeneti portokon fel kell tüntetni a maximális teljesítményt, valamint el kell helyezni az egységen a „Common Charger” logót, amely jelzi a fogyasztók számára, hogy a tápegység több készülékkel is kompatibilis.

