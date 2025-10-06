Mesterséges intelligencia: ez az óriási üzlet mindent megváltoztathat

A ChatGPT-t is működtető OpenAI, Sam Altman cége 10 százalékos részesedést szerezhet az AMD chipgyártóban, egy nemrégiben megkötött megállapodás alapján – írta meg a HVG a CNBC alapján. A deal hírére az AMD részvényeinek értéke a hétfői tőzsdenyitás előtt több, mint 35 százalékkal emelkedett.

A megállapodás értelmében az OpenAI milliárd dolláros értékben fog telepíteni AMD Instinct grafikus processzorokat (GPU-kat). 2026 második felében indul az első chipbevezetés, 1 gigawatt teljesítményben telepítenek AMD Instinct MI450 feldolgozóegységeket. A deal több évre szól, és összesen 6 gigawattnyi teljesítményre.

Amint befejeződött a 6 gigawattnyi GPU telepítése, megszerezheti az OpenAI a 10 százalékos részesedést az AMD-ben. Az üzlet az OpenAI egyik legfontosabb stratégiai partnerévé teszi az AMD-t, és az iparág egyik legnagyobb GPU-telepítési megállapodását jelenti. Egyben évente több tízmilliárd dollár bevételt generál majd az AMD-nek.

„Az AMD vezető szerepe [...] lehetővé teszi, hogy felgyorsítsuk a fejlesztéseket”

– tette hozzá Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a partnerséget bejelentő közleményben.

A vállalat nemrég az Nvidiával, egy másik nagy chipgyártóval is üzleti együttműködésre lépett, a vállalat jelentős összeget fektet Sam Altman cégébe. Az Nvidia-részvények árfolyama hétfőn az AMD-OpenAI megállapodás hírére egyébként 1 százalékot esett. Az OpenAI a fentiek mellett tárgyalásokat folytat a Broadcom chipgyártóval is, egyedi chipek készítéséről.