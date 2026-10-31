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Hullócsillagok az éjszakai égbolton egy hegyvidékes táj fölött.
Nyitókép: Unsplash

Különleges vonal lesz látható a délkeleti égbolton, ekkor érdemes figyelni

Infostart / MTI

November 2-án különleges égitestvonal lesz látható hajnalban: a Regulus csillag, a Jupiter, a Mars és a Hold egyetlen egyenes mentén sorakozik fel a délkeleti égbolton egy csaknem két hónapos együttállás-sorozat kezdeteként – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló csütörtökön az MTI-vel.

A következő hajnalon, november 3-án a fogyó holdsarló a Jupiter és a Regulus közé kerül, még szorosabb égi együttállást rajzolva ki. A november eleji látványosság egy megközelítőleg két hónapon át tartó együttállás-sorozat nyitánya: a Mars, a Jupiter és a Regulus december 26-ig tartóan legalább nyolc alkalommal látványos geometriai alakzatot formál majd a hajnali égen – emelték ki.

A közlemény szerint november 2-án, hétfőn hajnalban 4 óra 30 perckor lesz a legszebben megfigyelhető a Regulus, Jupiter, Mars és Hold rendhagyó alakzata. Ekkor az égitestek egy ferde vonal mentén, bő 5-5 fokra következnek egymás után. A szabad szemmel is jól látható vonal könnyen megfigyelhető lesz a délkeleti égbolton, hiszen a legalacsonyabban járó Regulus is 40 fok fölött, magasan az égen látszik majd. Még 5 óra 30 perckor, a kezdődő pirkadatban is jól megfigyelhető lesz az együttállás, a Hold addig kicsit közelebb ér a Marshoz – magyarázták.

Mint írták, az égi sor alsó végén a kékesfehér Regulus, az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga világít majd, tőle jobbra felfelé pedig a kifejezetten fényes, fehér, csillagszerű Jupiter tündököl. A sorban következő Mars halványabb, vöröses-narancssárga csillagnak látszódik. A sort a fogyó Hold zárja, amelynek megvilágított része ekkor 46 százalékos. A Hold közelében, a vonal folytatásában megtalálható Méhkas, vagy Praesepe csillaghalmaz is, amely azonban csak binokulárral lesz jól megfigyelhető.

November 3-án, kedden a fenti alakzat kissé átrendeződik: a fogyó, 36 százalékos holdsarló ekkor a Regulus és a Jupiter közé érkezik, így a négy égitest együttállása még szorosabb lesz, bár kevésbé szabályos. Hajnali 3 óra 15 perckor a holdsarló épp a Regulus és a Jupiter között jár félúton, hajnali 5 óra 15 percre a Regulushoz ér közelebb. Így a Holdtól balra lefelé a Regulus, Jobbra fölfelé pedig a Jupiter és a Mars tündököl majd a délkeleti égbolton.

A tájékoztatás szerint az együttállás-sorozat oka, hogy a Jupiter november végén és decemberben irányt vált az égen: a Földről nézve a megszokott, direkt iránnyal ellentétes, úgynevezett retrográd mozgásba fordul át. A retrográd irányváltás során a Regulus közelében marad, egy időre lehorgonyoz a csillag mellett. Eközben a Mars folytatja látszólagos égi útját, és a két hónap során elhalad a Jupiter, majd a Regulus csillagok mellett. A három égitest így több alkalommal is látványos geometriai alakzatokat rajzol ki az égen. Időnként a fogyó Hold is csatlakozik hozzájuk, negyedik taggal gazdagítva az együttállást.

A csillagászati jelenségről bővebb információk a következő linken találhatók.

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