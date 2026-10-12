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Urák István felvételén a különleges állat.
Nyitókép: https://univet.hu/

IIyen kicsi pók nincs is, de van – egy 100 négyzetméteres hálóban bukkantak rá

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A tudomány számára eddig ismeretlen pókfajt azonosítottak az albán–görög határon található kénbarlangban, a világ legnagyobb, mintegy 100 négyzetméteres pókhálószerű kolóniájában. A Cataleptoneta sulfur névre keresztelt troglobiont fajt egy nemzetközi kutatócsoport írta le, amelynek munkájában a magyar tudományos közösség képviselői – Urák István vezetésével – is kulcsszerepet vállaltak.

Az Állatorvostudományi Egyetem tájékoztatása szerint a barlangi ökoszisztémában becslések szerint mintegy 111 ezer egyed él szimbiózisban.

A domináns Tegenaria domestica (házi zugpók) és a Prinerigone vagans állományai mellett a kutatók morfológiai és molekuláris genetikai vizsgálatokkal igazolták a mindössze 1 milliméter körüli, pigmenthiányos pókpopuláció önálló fajbesorolását.

A Leptonetidae családba tartozó Cataleptoneta sulfur halványsárga, áttetsző testével, hat szemével, valamint megnyúlt, filiform végtagjaival az afotikus, föld alatti életmódhoz való szélsőséges evolúciós alkalmazkodás jegyeit mutatja.

A troglofil élőlény a barlang mélyi szakaszaiban, a kénes párolgású vizek közelében képez egyszerű, síkszerű hálókat, és a barlangi kőzetfalakon tömegesen előforduló ugróvillásokkal (Collembola) táplálkozik.

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