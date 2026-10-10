El kéne jutnunk oda, hogy nem bolond, aki pszichológus, pszichiáter segítségét kéri – szakértők a mentális egészség napján

Egy magyar fiatalok lelkiállapotát vizsgáló átfogó kutatás a 14-19 éves korosztályt vette górcső alá, és arra jutott, jelentős részüket érintik lelki nehézségek, 10-ből 4 magyar fiatal lelkiállapota a WHO mérőskálája két legalsó szintjén áll, „amivel dolgoztak” – számolt be az InfoRádióban Nagy-Balázs Borbála, az UNICEF Magyarország gyermekjogi munkatársa.

Ez a két alsó szint tulajdonképpen egyfajta fenyegetett mentális állapotot jelent, és bár nem jelenti azt, hogy az érintettek pszichiátriai diagnózist kapnának, de azt egyértelműen mutatja, hogy fokozott figyelmet és támogatást igényelnek.

A 14-19 éves korcsoporton belül is lehet tovább bontani az eredményeket; a 14-15 évesek 12 százaléka tartozik az alacsony „jóllétű” csoportba, a 18-19 éveseknél viszont már a 62 százalékuk. A számokat kommentálva Nagy-Balázs Borbála arra is rámutatott, hogy a lányok körében még aggasztóbb a helyzet, mint a fiúknál.

„Hogy mi történik ebben az időszakban? Tulajdonképpen nagyon sok esetben az iskolai túlterhelés fokozódik; több faktora lehet annak a mentális egészségromlásnak, amit a fiataloknál tapasztalunk, most már több mint egy évtizede. Ennek az egyik

oka lehet a digitalizáció széles körű elterjedése,

ami nyilvánvalóan az életkor előrehaladtával egyre nagyobb mértékben érinti a fiatalokat. Ez azt jelenti, hogy túl sok inger éri őket, olyanok, amiket nem tudnak feldolgozni, vagy hogy egyre inkább az online térbe szorul a társas kapcsolattartásuk, emiatt elmagányosodhatnak és meggyengülhetnek a családi kapcsolatok is; a már nukleáris családok is szinte atomizálódnak, és az iskola is egyre nagyobb stresszfaktorként van jelen az életükben” – foglalta össze

Kiemelte még, hogy az idősebbekben kialakult ifjúsági képet erősen befolyásolja az, hogy a kutatás szerint

a fiatalok 43 százaléka fél attól, hogy nem fogja tudni eldönteni a későbbiekben, hogy mihez kezdjen az életével,

vagyis a jövőkép erős problémafaktor az életükben akár tanulás, akár tevékenységek terén.

„Nyilván ez a polikrízis, ami a világban jelen van, a klímaváltozás vagy a mesterséges intelligencia térhódítása, a háborúk jelenléte is hozzájárul ehhez a jövőképpel kapcsolatos szorongáshoz” – tette hozzá.

További adat, hogy a fiatalok 37 százaléka nyilatkozott úgy, hogy gyakran vagy szinte minden reggel szorongva, feszülten kezdi a napját. Ez az érzés már talán felnőttek számára is ismerős lehet. Arról, hogy mi az, ami visszatartja a segítségkérést, kiderült:

a szégyenérzet,

a bizalmas információk kiszivárgásától való félelem

akadályozza őket a segítségkérésben.

Ebben a helyzetben a felnőttek – tanárok szülők – dolga a fiatalok bevallása szerint az lenne, hogy

ismerjék fel, hogy nekik mentális nehézségeik vannak,

beszélgessenek velük,

reagáljanak, de ítélkezésmentesen tegyék,

legyenek jelen a mindennapjaikban,

tudjanak arról, milyen online és offline ingerek érik őket. Az UNICEF-nek e-learning anyaga is van erről szülőknek.

NNGYK: ne legyen stigmatizált vagy bolond, aki segítségre szorul!

Az október 10-ei mentális egészség napjához kapcsolódóan az InfoRádióban Simich Rita, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Prevenciós Főosztályának szakértője azt mondta, nem rosszabb és nem jobb az európai átlagnál a magyarok mentális egészsége. Ezt arra támaszkodva mondja például, hogy az öngyilkosságok száma Magyarországon csökkenő tendenciát mutat, noha még mindig dobogón állunk, de csak azért, mert a többi országban is csökken „a befejezett, illetve az elkezdett öngyilkosságok” száma. Vagyis „egyfelől elindult egy jó irány, de közben ha csak egy problémáról beszélünk, az is sok”.

A mögöttes okokról szólva elmondta: a Covid „eléggé megrázta a társadalmat”, tehát a mentális egészség ettől a faktortól nagy mértékben romlott, ahogy a bezárt élettől is, és nehéz a visszaállás oda, ahonnan indultunk, de közben az is igaz, hogy a szakellátás színvonala és a hozzáférhetősége is javult. Ha valaki elfogadja magáról, hogy szüksége van szakorvosi segítségre, akkor Magyarországon erre van lehetősége állami és magánúton is.

Miért nem kér segítséget a felnőtt?

Hogy a felnőtt emberek segítségkérése előtt milyen akadályok tornyosulnak, arról így beszélt: „ha fáj a fogam, akkor egyszerű a dolog, azzal el kell menni a fogorvoshoz, lehet egy darabig tompítani, de rájön arra az ember általában a testi fájdalmait tekintve, hogy keressen megoldást. A lelki egészségről beszélgetni még mindig tabu, az emberek szeretik magukba zárni a problémát azzal a felkiáltással, hogy majd megoldódik, kicsit most depressziós vagyok, de majd jön a jó idő, és akkor jobb kedvem lesz. De a házi praktikák ebben az esetben nem működnek.”

Szerinte az is a segítségkérés útjában áll, hogy a társadalom szerint „a bolond jár pszichiáterhez”, de ezen változtatni kell. Lassan merik is egyre többen kimondani, hogy segítségre szorulnak. Mint mondta, mindenkinek van is felelőssége ebben, hiszen bárki felismerheti a környezetében lévő ember hangulatingadozását, és van módja rá, hogy megkérdezze: „mit segíthetek?”

A cikk Pintér Dániel és Barkóczi Bence interjúja alapján készült.