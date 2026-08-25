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Fagyasztott élelmiszerek egy bolt hűtőjében.
Nyitókép: Unsplash

Ez lehet a fagyasztott élelmiszerek jövője: okoskódok kommunikálhatnak ezzel az otthoni géppel

Infostart / MTI

Az élelmiszeripari szakértők szerint az élelmiszeripari technológia következő lépcsőfokát a személyre szabott termékek és az okoskonyhai megoldások hozhatják el

Újabb technológiai mérföldkő előtt állhat a fagyasztott élelmiszerek piaca: szakértők szerint a következő fejlődési szakaszt a személyre szabott termékek és az okoskonyhai megoldások hozhatják el – írja MTI-hez eljuttatott közleményében a Cube-Élmény Kft.

Josep Zara, a The Dough LAB Zrt. társalapítója szerint a jövőben a csomagolásokon elhelyezett okoskódok akár közvetlenül kommunikálhatnak az otthoni sütőkkel, és automatikusan az adott termékhez igazíthatják a sütési hőmérsékletet és időt.

A változást a prémium fagyasztott termékek terjedése is erősítheti, miközben a gyártók korszerű fagyasztási technológiákkal igyekeznek közelíteni az otthoni és az éttermi minőséget.

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