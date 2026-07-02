ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.45
usd:
310.19
bux:
141741.65
2026. július 2. csütörtök Ottó
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bacteria cells flowing close up image
Nyitókép: Jezperklauzen/Getty Images

Elfogynak a fegyverek a szuperbaktériumok ellen

Infostart

Az antibiotikum-rezisztencia már messze nem csak a kórházak problémája: az egyre ellenállóbb baktériumok ma már a mindennapi életben is gyorsan terjednek – figyelmeztet Peter Beyer, a Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP) helyettes ügyvezető igazgatója.

A szakember szerint a nemzetközi utazások, a kereskedelem és a migráció is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a kórokozók könnyedén átlépjék az országhatárokat.

Ennek egyik legaggasztóbb példája a gonorrhoea, vagyis a tripper, amely sok esetben tünetmentesen terjed, kezeletlenül azonban súlyos szövődményeket, akár meddőséget is okozhat.

Világszerte 2020-ban mintegy 82 millió új esetet regisztráltak, miközben a betegséget okozó baktérium szinte minden korábban alkalmazott antibiotikummal szemben ellenállóvá vált.

Jelenleg gyakorlatilag egyetlen ajánlott kezelés maradt, de már olyan törzsek is megjelentek, amelyek erre is egyre kevésbé reagálnak.

A szakember – a The Guardian oldalán közölt cikkében, amit a wmn.hu szemlézett – ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a probléma nem korlátozódik a szexuális úton terjedő fertőzésekre. Számos antibiotikum-rezisztens baktérium hétköznapi érintkezéssel vagy különböző felületeken keresztül is terjedhet, és gyakran csak akkor kerül a hatóságok látókörébe, amikor már kórházi fertőzést okoz, noha a közösségekben korábban is jelen volt.

Beyer szerint továbbra is elengedhetetlen az antibiotikumok felelős alkalmazása, ám ez önmagában már nem elég. A baktériumok ugyanis gyorsabban alkalmazkodnak, mint ahogy új gyógyszerek készülnek, ráadásul a jelenlegi gyógyszerfejlesztési modell sem ösztönzi kellőképpen a közegészségügy számára legfontosabb antibiotikumok fejlesztését. Becslések szerint az antibiotikum-rezisztenciához évente közel ötmillió haláleset köthető, és ez a szám 2050-re akár 70 százalékkal is emelkedhet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Elfogynak a fegyverek a szuperbaktériumok ellen

egészségügy

fertőzés

antibiotikum-rezisztencia

baktérium

nemi betegség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elég volt a fővárosi vízfejből, vidéken is dolgozna a leendő brit kormányfő

Elég volt a fővárosi vízfejből, vidéken is dolgozna a leendő brit kormányfő
Még át sem vette a posztot, de Andy Burnham, a brit Munkáspárt következő vezetője – és így leendő kormányfő – máris radikális változást ígér. Közölte, hogy megosztaná a munkanapjait a Downing Street 10 és Manchester városa között, hogy így csökkentse a brit politika és közélet „London-centrikusságát”.
 

Rendkívüli állapot a brit pubokban, kivételes szabályt jelentett be a miniszterelnök

Kormányszóvivői tájékoztató: átszabják az áramszámlákat a megújulóknál, jön az ügynökakták nyilvánossága

Kormányszóvivői tájékoztató: átszabják az áramszámlákat a megújulóknál, jön az ügynökakták nyilvánossága

Az új, a vármegye elnevezést is megszüntető Alaptörvény-módosítást várhatóan a jövő hét elejéig benyújtják a társadalmi egyeztetés után – „nagy változás nem lesz”, inkább szigorodni fog. A NAV elnöki pozíciójára nyilvános pályázatot fognak kiírni, a hatóság vezetője nem lesz államtitkár. Szerveződik Magyar Péter látogatása a Vatikánba.
 

Gajdos László intézkedett, jó hírt kaptak az állatokat szerető magyarok

Rövidülhetnek a várólisták az egészségügyben

Kiderült: meglévő jogosultságokhoz kötik a százezer forintos iskolakezdési támogatást

Nagyobb ellenzéki részvétel lesz az ügynökaktákkal foglalkozó bizottságban

Kormányjavaslat: elbúcsúzhatunk a vármegyéktől és a főispánoktól

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mikor csapnak le a Kremlre is az ukrán drónok? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.03. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Kritikus pontot ért el a háború, Putyin előtt három út áll – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ukrajna idén jelentősen növelte az Oroszország területére mért légicsapások hatótávolságát és intenzitását, aminek következtében a világ legnagyobb országának csaknem minden második régiójában riasztást kellett elrendelni. Csak az elmúlt héten legalább öt közigazgatási egységben hirdettek rakétaveszélyt a Moszkvától délkeletre fekvő Volgamenti szövetségi körzetben, az asztraháni régióban, valamint az Észak-Kaukázus több területén is - írta a Bloomberg. Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője értékelte a háború állását az orosz elit szemszögéből – közölte az RBK. Véleménye szerint jelenleg három forgatókönyvet vizsgálnak Moszkvában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre jobban érik a komoly összetűzés Oroszország és a NATO között: elképesztő kémkedésre derült fény

Egyre jobban érik a komoly összetűzés Oroszország és a NATO között: elképesztő kémkedésre derült fény

A leginkább érintett állam Németország volt, ahol a vizsgált időszakban 58 berepülést jegyeztek fel.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela quake survivor pulled out alive after eight days

Venezuela quake survivor pulled out alive after eight days

Hernán Gil was trapped under a collapsed multi-storey car park, and encouraged them as they inched closer to him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 1. 06:36
Miért lesz rosszabb a szúnyogcsípés, ha vakarjuk? Itt a válasz
2026. június 30. 09:20
Elképesztő képet készített az Euclid űrtávcső, magyar közreműködéssel – videó
×
×