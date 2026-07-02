Elfogynak a fegyverek a szuperbaktériumok ellen

A szakember szerint a nemzetközi utazások, a kereskedelem és a migráció is hozzájárul ahhoz, hogy ezek a kórokozók könnyedén átlépjék az országhatárokat.

Ennek egyik legaggasztóbb példája a gonorrhoea, vagyis a tripper, amely sok esetben tünetmentesen terjed, kezeletlenül azonban súlyos szövődményeket, akár meddőséget is okozhat.

Világszerte 2020-ban mintegy 82 millió új esetet regisztráltak, miközben a betegséget okozó baktérium szinte minden korábban alkalmazott antibiotikummal szemben ellenállóvá vált.

Jelenleg gyakorlatilag egyetlen ajánlott kezelés maradt, de már olyan törzsek is megjelentek, amelyek erre is egyre kevésbé reagálnak.

A szakember – a The Guardian oldalán közölt cikkében, amit a wmn.hu szemlézett – ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a probléma nem korlátozódik a szexuális úton terjedő fertőzésekre. Számos antibiotikum-rezisztens baktérium hétköznapi érintkezéssel vagy különböző felületeken keresztül is terjedhet, és gyakran csak akkor kerül a hatóságok látókörébe, amikor már kórházi fertőzést okoz, noha a közösségekben korábban is jelen volt.

Beyer szerint továbbra is elengedhetetlen az antibiotikumok felelős alkalmazása, ám ez önmagában már nem elég. A baktériumok ugyanis gyorsabban alkalmazkodnak, mint ahogy új gyógyszerek készülnek, ráadásul a jelenlegi gyógyszerfejlesztési modell sem ösztönzi kellőképpen a közegészségügy számára legfontosabb antibiotikumok fejlesztését. Becslések szerint az antibiotikum-rezisztenciához évente közel ötmillió haláleset köthető, és ez a szám 2050-re akár 70 százalékkal is emelkedhet.