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Aibo ERS–1000 robotkutya
Nyitókép: Yoshikazu Tsuno/Gamma-Rapho via Getty Images

Érzékeny búcsút kell venniük a japánoknak imádott robotkutyájuktól

Infostart / MTI

Az ERS–1000 modell értékesítése a készletek kimerülése után megszűnik. A megjelenés óta 150 ezer kiskutyát értékesítettek.

A Sony leállítja az Aibo robotkutya értékesítését Japánban, nyolc évvel a legutóbbi, nagy sikert aratott modell piacra dobása után. A kis kutya azzal tűnt ki, hogy képes volt személyiséget kialakítani, trükköket végrehajtani, sőt, gazdáját is utánozni. Az Aibo ERS–1000 modellje, amely 30 centiméter hosszú, kifejező szemekkel, lógó fülekkel, orra helyén kamerával van felszerelve, már 2018-as piacra kerülésekor is nagy sikert aratott. Az első hat hónapban húszezer darabot adtak el.

A robotkutya első modellje 1999-ben jelent meg. Az évek során számos változat került piacra, a megjelenés óta 150 ezer kiskutyát értékesítettek.

A Sony azonban most leállítja az Aibo gyártását, és közleményében jelezte, hogy az ERS–1000 modell értékesítése Japánban a készletek kimerülése után megszűnik.

Az olyan szolgáltatások, mint például a műszaki támogatás vagy a pótalkatrészekhez való hozzáférés, továbbra is megmaradnak.

A cég egyelőre nem válaszolt az AFP francia hírügynökségnek egy esetleges új generációs Aibo gyártásával vagy az Egyesült Államokban történő forgalmazásával kapcsolatban, ahol a robotebet több mint 3 ezer dollárért árulják.

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