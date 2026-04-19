Nagy baj jön, hamarabb omolhat össze a kulcsfontosságú áramlat, mint hitték

Jelentősen nagyobb lehet az észak-atlanti bukóáramlás (AMOC) összeomlásának valószínűsége, mint azt korábban gondoltuk. Egy új kutatás kimutatta, hogy a legnagyobb lassulást előrejelző klímamodellek a legreálisabbak – írta a 24.hu a The Guardian cikke alapján.

A tudósok „nagyon aggasztónak” nevezték az új megállapítást, mivel az összeomlás katasztrofális következményekkel járna Európa, Afrika és Amerika számára.

Az már korábban is ismert volt, hogy az Amoc napjainkra az elmúlt 1600 év leggyengébb szintjéte került a klímaválság következtében. 2021-ben egy fordulópont figyelmeztető jeleit észlelték a szakemberek, ami miatt több tucat számítógépes modellel megpróbálták megnézni, milyen lehet a jövőbeli éghajlat.

Az AMOC rendszer esetében ezek igen eltérő eredményeket produkáltak:

egyesek szerint 2100-ig nem várható további lassulás,

mások szerint hatalmas, körülbelül 65 százalékos lassulás várható, még akkor is, ha a szén-dioxid-kibocsátás fokozatosan nettó nullára csökkenne.

A Science Advances folyóiratban megjelent új kutatásban most a valós óceáni megfigyeléseket kombinálták a modellekkel a legmegbízhatóbb forgatókönyv meghatározása érdekében. A becslések pedig elég negatív képet festenek: e szerint

2100-ra 42-58 százalékos lassulást lehet majd tapasztalni, ami szinte biztosan összeomlással végződik.

Egyes kutatók szerint akár már a század közepén elérhetjük az AMOC leállásának elkerülhetetlen fordulópontját.

Az AMOC a globális éghajlati rendszer kulcsfontosságú része. Az Északi-sarkvidékre szállított melegebb víz kulcsfontosságú Európa enyhe és a trópusok meleg éghajlatában.

Az esetleges összeomlás bizonyosan elmozdítaná azt a trópusi csapadékövet, amelyre emberek milliói támaszkodnak az élelmük megtermeléséhez. Ez azt eredményezné, hogy

Nyugat-Európában szélsőségesen hideg telek és nyári aszályok jelentkeznének, és 50-100 centiméterrel nőne az Atlanti-óceán körül már amúgy is emelkedő tengerszint.

Stefan Rahmstorf professzor, a németországi Potsdami Klímahatás-kutató Intézet munkatársa, aki 35 éve tanulmányozza az AMOC-ot, azt mondta: korábban úgy gondolták, az AMOC leállásának esélye nagyjából 5 százalék lehet, ez azonban ma már szerinte több mint 50 százalék, ami drámai hatásokkal fenyeget.

A Föld történetének elmúlt 100 ezer évében a legdrámaibb és legdrasztikusabb éghajlatváltozások akkor történtek, amikor az AMOC állapota megváltozott – közölte a kutató.