2026. április 19. vasárnap Emma
ARÉNA - PODCASTOK
Heatwave hot sun, Climate change, Global warming from sun and burning
Nyitókép: chuchart duangdaw/Getty Images

Nagy baj jön, hamarabb omolhat össze a kulcsfontosságú áramlat, mint hitték

Ha összeomlik az észak-atlanti bukóáramlás (AMOC), Nyugat-Európában szélsőségesen hideg telek és nyári aszályok következhetnek, és 50-100 centiméterrel nőne az Atlanti-óceán körül már amúgy is emelkedő tengerszint.

Jelentősen nagyobb lehet az észak-atlanti bukóáramlás (AMOC) összeomlásának valószínűsége, mint azt korábban gondoltuk. Egy új kutatás kimutatta, hogy a legnagyobb lassulást előrejelző klímamodellek a legreálisabbak – írta a 24.hu a The Guardian cikke alapján.

A tudósok „nagyon aggasztónak” nevezték az új megállapítást, mivel az összeomlás katasztrofális következményekkel járna Európa, Afrika és Amerika számára.

Az már korábban is ismert volt, hogy az Amoc napjainkra az elmúlt 1600 év leggyengébb szintjéte került a klímaválság következtében. 2021-ben egy fordulópont figyelmeztető jeleit észlelték a szakemberek, ami miatt több tucat számítógépes modellel megpróbálták megnézni, milyen lehet a jövőbeli éghajlat.

Az AMOC rendszer esetében ezek igen eltérő eredményeket produkáltak:

  • egyesek szerint 2100-ig nem várható további lassulás,
  • mások szerint hatalmas, körülbelül 65 százalékos lassulás várható, még akkor is, ha a szén-dioxid-kibocsátás fokozatosan nettó nullára csökkenne.

A Science Advances folyóiratban megjelent új kutatásban most a valós óceáni megfigyeléseket kombinálták a modellekkel a legmegbízhatóbb forgatókönyv meghatározása érdekében. A becslések pedig elég negatív képet festenek: e szerint

2100-ra 42-58 százalékos lassulást lehet majd tapasztalni, ami szinte biztosan összeomlással végződik.

Egyes kutatók szerint akár már a század közepén elérhetjük az AMOC leállásának elkerülhetetlen fordulópontját.

Az AMOC a globális éghajlati rendszer kulcsfontosságú része. Az Északi-sarkvidékre szállított melegebb víz kulcsfontosságú Európa enyhe és a trópusok meleg éghajlatában.

Az esetleges összeomlás bizonyosan elmozdítaná azt a trópusi csapadékövet, amelyre emberek milliói támaszkodnak az élelmük megtermeléséhez. Ez azt eredményezné, hogy

Nyugat-Európában szélsőségesen hideg telek és nyári aszályok jelentkeznének, és 50-100 centiméterrel nőne az Atlanti-óceán körül már amúgy is emelkedő tengerszint.

Stefan Rahmstorf professzor, a németországi Potsdami Klímahatás-kutató Intézet munkatársa, aki 35 éve tanulmányozza az AMOC-ot, azt mondta: korábban úgy gondolták, az AMOC leállásának esélye nagyjából 5 százalék lehet, ez azonban ma már szerinte több mint 50 százalék, ami drámai hatásokkal fenyeget.

A Föld történetének elmúlt 100 ezer évében a legdrámaibb és legdrasztikusabb éghajlatváltozások akkor történtek, amikor az AMOC állapota megváltozott – közölte a kutató.

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Már fél tucatnál is több önkormányzat mondott nemet a régi kormánynak

Több hazai önkormányzat – köztük Budapest, Ajka, Érd, Kispest, Nagykanizsa, Orosháza, Szentes, Szolnok – megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták.
 

Választás 2026: "soha nem látott többség" a Tisza Párt számára, folyamatban a kormányalakítás

Választás 2026: "soha nem látott többség" a Tisza Párt számára, folyamatban a kormányalakítás

Hétfőn tartja első ülését a Tisza Párt frakciója az országgyűlési választáson mandátumot szerző 141 képviselővel - közölte Magyar Péter, a párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton Facebook-oldalán, azt követően, hogy a Nemzeti Választási Iroda közzétette a végleges adatokat. A politikus a videóban megismételte a számokat: a 106 egyéni választókerületből 96-ot megnyertek, 199 képviselői helyből 141-et megszereztek. Ez "soha nem látott többség, soha nem látott felhatalmazás, de egyben felelősség is" - jelentette ki. Magyar elmondta, első frakcióülésükön megválasztják frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát, ő maga pedig a következő napokban is folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat. Magyar Péter a videóban megismételte, hogy az Országgyűlés alakuló ülése és a miniszterelnöki eskü napjára közös ünneplésre vár mindenkit a Kossuth térre. Cikkünk folyamatosan frissül.

Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

Szociális segély utalás 2026-ban: az ellátások igénylése, feltételei és minden tudnivaló, nyomtatvány egy helyen

Mikor és mennyi pénzt jelent a szociális segély utalása? Minden lényeges részlet a 2026-os állami, szociális támogatások típusairól, mértékéről és igényléséről.

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

Iranian official says talks with US to end war have made progress but sides 'far' from deal

President Trump says “very good conversations” are happening with Tehran but the US won’t be “blackmailed” over the Strait of Hormuz.

