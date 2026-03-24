ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.11
usd:
336.04
bux:
122647.44
2026. március 24. kedd Gábor, Karina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Egy hód ül egy folyóvíz vagy tó partján és rágcsál valamit.
Nyitókép: Pixabay

Egy rágcsáló lehet a klímaváltozás elleni szuperfegyver?

Infostart

Habár nem tudatosan, de a hódok képesek úgy befolyásolni és átformálni a vizes élőhelyeket, hogy azok a szén-dioxid-elnyelő képességükkel befolyásolják a kibocsátás és a klímaváltozás hatásait.

Egy svájci kutatás megállapította, hogy a szén-dioxid kibocsátási harcban meglepő módon egy rágcsáló nagy segítségére lehet az emberiségnek – írja a Live Science cikke nyomán a Portfolio.

A vizes élőhelyek rendeget szén-dioxid megkötésére képesek, amivel hozzájárulnak a klímaváltozás hatásai elleni küzdelemhez. A tanulmány szerint a kisebb patakokon felépített hódgátak és a mögöttük kialakuló tavak nettó szén-dioxid megkötővé tehetnek egy területet.

A kutatók azt is kiemelik, hogy Európában egy időben jóformán teljesen eltűntek az eurázsiai hódok a vadászat miatt, azonban az utóbbi években a természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően egyre nagyobb területekre térnek vissza, tevékenységükkel pedig jelentős hatást gyakorolnak a tájra.

A hódok jelenléte közgazdasági szempontból sem elhanyagolható, hiszen különösebb költségek nélkül formálják át a vizes élőhelyeket.

Az eredményeket a Communications Earth and Environment folyóiratban publikálták. A tanulmány alapjául egy 800 méter hosszú patakszakasz vizsgálata szolgált, ahol a hódok befolyásolják a vízháztartást. A terület 2010 előtt leginkább ártérként funkcionált, melyen sok fa nőtt. Amint a nagytestű rágcsálók elkezdtek a pataknál otthonra lelni, megváltozott a környezet: a nagyobb fákat kidöntötték a gátak számára, utat és fényt nyitva a kisebb növények számára.

Megmérték a víz környékén a szén mennyiségét, és arra jutottak, hogy ezek alapján nettó elnyelő lett a terület, évente körülbelül 832-1129 hordó olajfogyasztásnak megfelelő mennyiségben. Az eredmények alapján arra jutottak, hogy csak Svájcban az éves kibocsátás mintegy 1,2-1,8 százalékát lehet hódok segítségével megkötni. Kifejezetten törekedtek arra, hogy ne dimenzionálják túl az állatok képességeit, de még így is határozottan magas eredmények jöttek ki.

Kezdőlap    Tudomány    Egy rágcsáló lehet a klímaváltozás elleni szuperfegyver?

tudomány

klímaváltozás

kutatás

vízgazdálkodás

hód

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.24. kedd, 18:00
Dúró Dóra
az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 24. 04:45
Egy robot szorgoskodik a budapesti metró megállójában az éjszaka leple alatt
2026. március 23. 21:35
Világcsúcstartó kozmonauta lett az orosz űrhajóskiképzés igazgatója
×
×