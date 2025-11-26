Meglepő, mit használtak sok ezer évvel ezelőtt az emberek fogfájás ellen

A Tartui Egyetem munkatársai fedezték fel az őskori leletet, amely a nyírfakéreg száraz lepárlásával előállított ragasztóanyag volt – írja a The Guardian cikke nyomán az Index.

A nyírfából kinyert kátrányt akkoriban nem csak ragasztásra, hanem fájdalomcsillapításra, a fogfájás enyhítésére is használták – úgy tűnik, rágcsálással.

A kutatók DNS-t is ki tudtak vonni a leleten található nyálmaradványból, a vizsgálat pedig kiderítette, hogy egy barna hajú, barna szemű tinédzser lány rágcsálhatta a „gumit”.

Bettany Hughes történész szerint a felfedezés azért is különleges, mert megdönti azt a sztereotípiát, miszerint az észak-európaiak ősei mind szőkék és kék szeműek voltak.