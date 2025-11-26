ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Lecsorgó gyanta egy fa törzsén.
Nyitókép: Unsplash

Meglepő, mit használtak sok ezer évvel ezelőtt az emberek fogfájás ellen

Infostart

Észt régészek megtaláltak egy több mint tízezer éves nyírfakátrány-darabot, amin fognyomok és nyálmaradékok is megőrződtek. A DNS-vizsgálatból az is kiderült, ki rágcsálta az ősi rágógumit.

A Tartui Egyetem munkatársai fedezték fel az őskori leletet, amely a nyírfakéreg száraz lepárlásával előállított ragasztóanyag volt – írja a The Guardian cikke nyomán az Index.

A nyírfából kinyert kátrányt akkoriban nem csak ragasztásra, hanem fájdalomcsillapításra, a fogfájás enyhítésére is használták – úgy tűnik, rágcsálással.

A kutatók DNS-t is ki tudtak vonni a leleten található nyálmaradványból, a vizsgálat pedig kiderítette, hogy egy barna hajú, barna szemű tinédzser lány rágcsálhatta a „gumit”.

Bettany Hughes történész szerint a felfedezés azért is különleges, mert megdönti azt a sztereotípiát, miszerint az észak-európaiak ősei mind szőkék és kék szeműek voltak.

Kezdőlap    Tudomány    Meglepő, mit használtak sok ezer évvel ezelőtt az emberek fogfájás ellen

régészet

kutatás

észtország

archeológia

fog

fájdalom

őskor

rágózás

nyírfa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Around 6,000 planes have been grounded to undergo an urgent software update after a vulnerability was identified.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 21:19
Itt az európai szuperfegyver: a Michelangelo Dome - videó
2025. november 28. 21:00
Kelopátra fürdőszivacsa rejti a kínai harci repülőket
×
×
×
×