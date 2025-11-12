ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Nyitókép: Pixabay

Kiderült az igazság - miért nem kell lemondani a mogyoróról és a dióról?

Infostart

Évtizedeken át azt tanácsolták a divertikulózisban szenvedőknek, hogy kerüljék a mogyoróféléket és magvakat, mert attól tartottak, hogy ezek apró darabjai gyulladást okozhatnak. A Semmelweis Egyetem kutatói most kilenc tanulmány eredményeit elemezve cáfolták ezt a hiedelmet.

Évtizedeken át a divertikulózisban szenvedőknek azt tanácsolták, hogy kerüljék a mogyoróféléket, magvakat és a pattogatott kukoricát. A félelem az volt, hogy ezek apró darabjai a vastagbél falán kialakuló tasakokba szorulhatnak, gyulladást okozva. Most azonban egy átfogó elemzés cáfolja ezt a hiedelmet.

A Semmelweis Egyetem szakemberei kilenc korábbi tanulmány eredményeit összegezték, amelyek több mint kétmillió személy-évnyi (a személyek száma szorozva az utánkövetés éveivel) adatot tartalmaztak. A vizsgálatok a gyakran fogyasztott magvak – például földimogyoró, mandula, dió, pisztácia, napraforgó- és szezámmag – hatásait elemezték, sőt néhány kutatásban a kukorica és a pattogatott kukorica is szerepelt.

A meta-analízis szerint nincs bizonyíték arra, hogy a magvak növelnék a divertikulitisz kockázatát. Sőt, több adat védő hatásra utal:

a magvakat fogyasztók körében átlagosan 11 százalékkal alacsonyabb volt a gyulladás kialakulásának esélye, és amikor az egészségesebb étrend hatását is figyelembe vették, a kockázat 25 százalékkal csökkent.

Heti két adag (kb. 28 gramm/adag) mogyoró vagy mag már kedvező hatással járhat. A kilenc tanulmányból hat védő hatást mutatott, kettő semleges összefüggést talált, egy pedig negatív eredményt, de utóbbi nem összehasonlítható a szokásos magfogyasztással.

Konstantinos Voniatis, a kutatás vezetője hangsúlyozta: „A betegek még ma is gyakran kapnak ellentmondásos tanácsokat, pedig komoly bizonyíték sosem támasztotta alá a tiltást”. A mostani elemzés segíthet végleg tisztázni a tévhitet. A nemzetközi ajánlások az Amerikai Gasztroenterológiai Társaság és a brit NICE már régóta kimondják: tünetmentes időszakban nem kell kerülni a dióféléket, magvakat vagy a pattogatott kukoricát.

Hogyan előzhető meg a divertikulitisz?

A divertikulózis főként idősebb korban gyakori: az 50–59 évesek 15–30 százalékánál, a 70 év felettiek akár 60 százalékánál kimutatható.A férfiak és nők hasonló arányban érintettek, A betegek mintegy 10 százalékánál alakul ki életük során gyulladás.

A legfontosabb továbbra is a rostban gazdag étrend – beleértve a mérsékelt mogyorófogyasztást –, a rendszeres mozgás, az egészséges testsúly és a dohányzás kerülése. A dózis–válasz elemzés szerint a heti mérsékelt mogyoró- és magfogyasztás –legalább két adag, adagonként körülbelül 28 gramm mintegy 5 százalékkal alacsonyabb kockázattal járt együtt.

