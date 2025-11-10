ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő
Sirályok a hószállingózásban a Moldván Prágában 2019. december 13-án alkonyatkor. A helyi meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a napokban a hőmérséklet fagypont felett marad a cseh fővárosban.
Nyitókép: Martin Divisek

Szemétudvar felett köröznek a sirályok, keresik az okát

Infostart

A szakemberek egyelőre nem tudják, mi okozza a dankasirályok állományának jelentős csökkenését, miközben a faj egyedei télen tömegesen jelennek meg a budapesti Sashegyi hulladékudvarnál – közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Kisalföldi Helyi Csoportja.

A telepen december és március között időszakosan akár 1000–1200 példány is megfigyelhető, de ez a szám valójában alacsonynak számít a korábbi évtizedekhez képest – mondta Pitó Andor, az MME helyi csoportjának titkárhelyettese a kisalfold.hu-nak.

A dankasirály Magyarország leggyakoribb fészkelő sirályfaja, azonban az elmúlt tíz évben

a hazai költőpárok száma mintegy 60 százalékkal csökkent.

Egy 1990 és 2023 között végzett európai vizsgálat szerint a kontinens teljes fészkelőállománya 76 százalékkal esett vissza.

„A korábban használt költőszigetek ma is megvannak és alkalmasak lennének a fészkelésre, mégis évről évre kevesebb pár tér vissza. Azt gyanítjuk, hogy a táplálkozó területeken következett be valamilyen változás, de ennek okát egyelőre nem ismerjük” – fogalmazott Pitó Andor.

A madarász szerint a faj normál körülmények között mezőgazdasági területeken vagy vizes élőhelyeken táplálkozik, a hulladéklerakókat csak végszükség esetén keresi fel. A szakemberek havonta végeznek sirályszámlálást, a madarak gyűrűzésével pedig a különböző populációk vonulási szokásait vizsgálják. A közeljövőben több példányt műholdas jeladóval is felszerelnének.

A hulladékudvarnál nemcsak sirályok, hanem néhány, a téli hónapokat Magyarországon töltő fehér gólya is rendszeresen megjelenik, amelyek a könnyen elérhető táplálék miatt nem repülnek el Afrikáig.

