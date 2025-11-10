Nagyszerű eredménnyel végeztek a magyar diákok a robotikai versenyen

Kiemelkedő eredménnyel végzett az MCC-s diákokból álló magyar csapat az idei FIRST Global Challenge nemzetközi robotika versenyen. A Panamában tartott megmérettetésen Magyarország a 4. helyen végzett a világ 195 résztvevő országa között – írja közleményében a Mathias Corvinus Collegium.

A FIRST Global Challenge egy olimpiai jellegű nemzetközi robotikai verseny, melyet minden évben más országban rendeznek meg. A csapatok által megépített és programozott robot részt vesz a megmérettetésen, ahol a versenyzők közösen dolgoznak a játék – a bolygónkat érintő legnagyobb kihívások köré épülő – feladatain. A cél, hogy a világ fiataljai tanuljanak egymástól, működjenek együtt, és tehetségüket a globális problémák megoldására fordítsák.

A verseny során a magyar csapat 12 meccset játszott, összesen 60 különböző nemzettel együttműködve.

Az MCC-s diákok sikeresen dolgoztak együtt többek között a Nicaraguai Köztársaság, az Egyesült Államok, a Comoroe-szigetek, Dél-Korea és a Gambiai Köztársaság csapatával: közösen alkottak stratégiát, megosztották egymással az alkatrészeket, és segítették egymást a robotok építésében javításában.

A meccsek során nyújtott kiváló teljesítménynek köszönhetően a magyar csapat bejutott a rájátszásba, ahol a legerősebb nemzetekkel mérkőzött meg, köztük a házigazda Panamával.

Végül San Marino, a Salamon-szigetek és Hollandia csapataival együttműködve sikerült elérni a figyelemre méltó negyedik helyezést.

Ez az eredmény nemcsak a diákok szakmai felkészültségét, hanem a nemzetközi együttműködésben való helytállásukat is kiemeli.

A csapat tagjai: Buzai Dorka (Békéscsaba), Dékány Botond (Szeged), Tóth Balázs (Debrecen), Pecsenyánszky Timót (Budapest) és Nagy Zsombor (Dunaszerdahely), valamennyien az MCC Középiskolás Programjának diákjai.