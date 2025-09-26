ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

A tudósokat is meglepte, milyen eredményre jutottak a tetoválásokkal kapcsolatban

Infostart

Egy új kutatás rácáfol az eddigi ismeretekre a tetoválásokról, egy amerikai egyetem kutatói szerint ugyanis a több mintával is rendelkező embereknél nem nagyobb, hanem kisebb a bőrrák kockázata.

Korábbi kutatások arra az eredményre jutottak, hogy a tetoválások hatással lehetnek az emberi egészségre, például növelhetik a bőrrák kockázatát. Egy friss tanulmány azonban váratlan csavart visz az eddigi ismeretekbe, az eredményei alapján ugyanis lehet, hogy mégsem olyan károsak a bőrre – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

A Utahi Egyetem tudósai által publikált kutatás szerint a több tetoválással rendelkező embereknél nemhogy nőne, hanem egyenesen csökken a rosszindulatú bőrdaganat kockázata. Fontos azonban tudni, hogy

az eredmények a kutatók szerint sem „véglegesek”, tehát nem azt jelentik, hogy a tetoválás egyfajta „rákellenes csodaszer”.

A tetováláshoz használt festékek tartalmazhatnak különböző, potenciálisan rákkeltő anyagokat, és a tudósok szerint ezek a káros anyagok hatással lehetnek a sejtekre, a festékanyag ugyanis gyulladást vagy más, a rák kockázatát növelő elváltozásokat indíthat meg.

A friss tanulmányhoz a kutatók 1167 utahi lakost kérdeztek meg, akiket 2020 januárja és 2021 júniusa között diagnosztizáltak melanomával. Ezután összevetették ezeket az eseteket egy életkor, etnikai hovatartozás és más tényezők viszonylatában hasonló kontrollcsoporttal.

A korábbi eredmények tükrében a kutatók arra számítottak, hogy minél több tetoválása van valakinek, annál nagyobb lesz a bőrrák kockázata, meglepő módon azonban ennek pont az ellenkezőjét tapasztalták, ugyanis

azoknál az alanyoknál, akiknek kettő vagy annál több tetoválása volt, kisebb volt az invazív és lokalizált melanoma esélye.

A Journal of the National Cancer Institute tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban azt írják, a leginkább szembetűnő kockázatcsökkenés pedig épp azoknál volt megfigyelhető, akik négy (vagy több) tetoválással rendelkeztek.

A kutatók még azt is felvetik, hogy talán valamilyen „zavaró tényező” miatt figyelhető meg ez a kockázatcsökkenés. Ilyen lehet például, hogy a több tetoválással rendelkező személyek jobban odafigyelnek a bőrápolásra, és gyakrabban használnak fényvédő krémet.

A tudósok további vizsgálatokat szeretnének végezni a témában a jelenség jobb megértése érdekében, az viszont elég valószínűtlennek tűnik, hogy a tinta rendelkezne valamilyen rákellenes összetevővel.

