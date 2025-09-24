Véget ért a szemüvegek kora, és leváltja a szuperszemcsepp?

A presbyopia, avagy az öregszeműség szinte mindenkit érint előbb-utóbb, és mint azt a magyarosított neve is sejteti, egy életkorral összefüggő távollátásról van szó. Egy új kutatás szerint azonban van más megoldás is, nem csak a szemüveg és a szemműtét: egy forradalmi szemcsepp – írja a Gizmodo cikke nyomán a hvg.hu.

Az új fejlesztést Giovanna Benozzi, az argentin Center for Advanced Research for Presbyopia igazgatója mutatta be egy Európában tartott, szürkehályogra specializálódott konferencián. A módszer hatékonyságát jól szemlélteti, hogy a kapcsolódó vizsgálatok során

napi 2-3 alkalommal kellett csak csepegtetni a speciális szemcseppből, és a résztvevők többsége 2-3 sorral többet tudott leolvasni a közeli látásélesség tesztelésére kifejlesztett Jaeger-teszt táblájáról.

Az igazgató szerint sokan nem alkalmasak a műtéti beavatkozásra, számukra eddig csak a szemüveg maradt, mint opció. A fejlesztés főként az ő javukat szolgálja, hiszen így invazív módszer nélkül javítható a látásuk.

A szemcsepp két hatóanyagot foglal magában: egy pilokarpin nevű vegyületet, mely a összehúzza a pupillát és a sugárizmot. Ez utóbbi felel azért, hogy a szem látni tudjon különböző távolságban lévő dolgokat. A másik hatóanyag a diklofenák, mely egy gyulladáscsökkentő gyógyszer; ez hivatott ellensúlyozni a pilokarpin által gyakran kiváltott gyulladást és kellemetlen érzést.

A vizsgálatokba összesen 766 személyt vontak be, akiknek 55 év az átlagéletkora. Ők napi kétszer, esetleg háromszor cseppentettek. A szemcseppek mindenki esetén ugyanannyi diklofenákot tartalmaztak, ám a pilokarpin-koncentráció 1-2 és 3 százalék között váltakozott. A kutatók egy órával az első adag csepegtetése után elvégezték a Jaeger-tesztet, majd két éven keresztül folytatták a megfigyeléseket.

Mindhárom koncentráció esetén gyors és tartós javulást tapasztaltak az alanyok a közeli látás terén

– hangsúlyozza Giovanna Benozzi, hozzátéve, hogy az első kezelés után egy órával a betegek 3,45 Jaeger-vonalnyi javulást mutattak, és minden távolság tekintetében javult a fókuszálás is. Kiemelte továbbá, hogy az 1 százalékos pilokarpin-tartalmú csoportban lévő 148 páciens 99 százaléka elérte az optimális közellátást, és két-három sorral többet tudott olvasni. Az emberek 83 százaléka pedig 12 hónap múltán is megőrizte a jó látását.

A 2 százalékos készítmény kapó 248 páciens 69 százaléka, míg a 3 százalékos csoport 370 alanyának 84 százaléka tudott három vagy több sort leolvasni a tábláról.

A javulás akár két éven át is kitartott sokaknál.

Vannak azonban lehetséges mellékhatásai is a pilokarpinnak: néhány esetben az elvégzett vizsgálatok alkalmával is okozott homályos látást és más panaszokat, például irritációt és fejfájást. A kezelést ugyanakkor senki nem hagyta abba.

Ahhoz, hogy az új szuperszemcsepp széles körben is elérhető legyen, további vizsgálatokra lesz szükség.