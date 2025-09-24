ARÉNA
Jakab Roland, a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke beszédet mond az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és az OTP Bank együttműködésével megvalósult szuperszámítógép hardvere első, önállóan működő egységének átadásán az OTP Bank székházában 2022. január 31-én. A szuperszámítógéppel a legkorszerűbb, mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló, magyar nyelvi modellt fejlesztenek. Ez egyebek mellett telefonos ügyfélszolgálatokon képes kezelni akár a teljes banki folyamatot.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Jakab Roland: átélhető a kísérletezés és a felfedezés öröme a Kutatók Éjszakája programjain

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Szeptember 26-27-én ismét jön a Kutatók Éjszakája, amely kiemelten fontos a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat számára, hiszen így a szélesebb nyilvánosság is megismerheti a kutatók tevékenységét. A programokról Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója beszélt az InfoRádióban.

Péntek-szombaton megnyílnak a kutató- és az egyetemi intézetek, a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó nagyobb vállalatok laborjai, és közérthető módon, tudománynépszerűsítő programokon keresztül mutatják be, hogy mivel is foglalkoznak – összegzett Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója.

"Ez nálunk sem lesz másképp, hiszen a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat kutatóintézete és kutatói idén is kiemelkedő súllyal képviseltetik magukat a hazai tudományt népszerűsítő legnagyobb eseményen, a Kutatók Éjszakáján. Vidéken és Budapesten összesen 126 különböző programot kínálunk a közönségnek, amelyek így együtt 356 órányi tudományos élményt, felfedezést és inspirációt adhatnak az érdeklődőknek. Tizenkét, a HUN-REN kutatási hálózatához tartozó intézetben lesznek programok, melyek során

a fizika, a biológia, az orvostudomány, a matematika, a földtudomány, az űrkutatás, az agrártudomány legizgalmasabb területeit ismerhetik meg az érdeklődők.

Ezek a programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok átéljék a kísérletezés és a felfedezés örömét, és ezáltal reményeink szerint egyre többen választják majd hivatásukként a tudományos pályát" – mondta Jakab Roland.

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontban lánctalpas robotot irányíthatnak a résztvevők bioelektromos aktivitással, amit elektroenkefalográfiás fejpánttal mérnek majd meg.

Az Atommagkutató Intézetben Debrecenben folyékony hidrogénekkel végeznek kísérleteket.

A SZTAKI-ban Budapesten kipróbálható lesz a portrérajzoló robot, megsimogatható lesz Spot, a robotkutya, előadások lesznek a kiberbiztonságról és a driftelő önvezető autókról is.

Az Agrártudományi Kutatóközpontban élménylaborral várják a látogatókat, ahol az édes ízeket lehet tanulmányozni.

Az Energetikai Kutatóközpontban meglátogatható a kutatóreaktor.

A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben a betegéletút mesterséges intelligenciával történő elemzését mutatják be.

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetben

bemutatják azokat a fényképeket, amelyeket Kapu Tibor és az AX-4 küldetés legénysége készített a Nemzetközi Űrállomásról.

Meglátogatható lesz a Wigner Fizikai Kutatóközpont kvantumoptikai laboratóriuma is.

Ha valaki személyesen nem tud ezeken részt venni, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont szervez online programokat is.

Az összes programról itt lehet tájékozódni.

