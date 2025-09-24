Jakab Roland: átélhető a kísérletezés és a felfedezés öröme a Kutatók Éjszakája programjain

Péntek-szombaton megnyílnak a kutató- és az egyetemi intézetek, a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó nagyobb vállalatok laborjai, és közérthető módon, tudománynépszerűsítő programokon keresztül mutatják be, hogy mivel is foglalkoznak – összegzett Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója.

"Ez nálunk sem lesz másképp, hiszen a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat kutatóintézete és kutatói idén is kiemelkedő súllyal képviseltetik magukat a hazai tudományt népszerűsítő legnagyobb eseményen, a Kutatók Éjszakáján. Vidéken és Budapesten összesen 126 különböző programot kínálunk a közönségnek, amelyek így együtt 356 órányi tudományos élményt, felfedezést és inspirációt adhatnak az érdeklődőknek. Tizenkét, a HUN-REN kutatási hálózatához tartozó intézetben lesznek programok, melyek során

a fizika, a biológia, az orvostudomány, a matematika, a földtudomány, az űrkutatás, az agrártudomány legizgalmasabb területeit ismerhetik meg az érdeklődők.

Ezek a programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok átéljék a kísérletezés és a felfedezés örömét, és ezáltal reményeink szerint egyre többen választják majd hivatásukként a tudományos pályát" – mondta Jakab Roland.

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontban lánctalpas robotot irányíthatnak a résztvevők bioelektromos aktivitással, amit elektroenkefalográfiás fejpánttal mérnek majd meg.

Az Atommagkutató Intézetben Debrecenben folyékony hidrogénekkel végeznek kísérleteket.

A SZTAKI-ban Budapesten kipróbálható lesz a portrérajzoló robot, megsimogatható lesz Spot, a robotkutya, előadások lesznek a kiberbiztonságról és a driftelő önvezető autókról is.

Az Agrártudományi Kutatóközpontban élménylaborral várják a látogatókat, ahol az édes ízeket lehet tanulmányozni.

Az Energetikai Kutatóközpontban meglátogatható a kutatóreaktor.

A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben a betegéletút mesterséges intelligenciával történő elemzését mutatják be.

A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetben

bemutatják azokat a fényképeket, amelyeket Kapu Tibor és az AX-4 küldetés legénysége készített a Nemzetközi Űrállomásról.

Meglátogatható lesz a Wigner Fizikai Kutatóközpont kvantumoptikai laboratóriuma is.

Ha valaki személyesen nem tud ezeken részt venni, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont szervez online programokat is.

Az összes programról itt lehet tájékozódni.