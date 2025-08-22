Sok Apple-ös régi álma válhat valóra

Az Apple Watch okosórák rengeteg szenzorral és funkcióval vannak felszerelve, ám van egy hiányosságuk: semmilyen biometrikus azonosítást nem támogatnak. Ez azt jelenti, hogy nincs bennük Touch ID vagy Face ID, azaz ujjlenyomat- vagy arcleolvasó.

Pedig olykor jól jönne, például a csuklóra történő felhelyezéskor kényelmesebb megoldás lenne az azonosításhoz, mint az aprócska megjelenítőn bepötyögni a jelkódot, de mobilfizetésnél is hasznos védelmi vonalat jelentene.

Úgy tűnik, az Apple már mérlegeli annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne Touch ID-t építeni a jövőbeni okosórákba, a MacWorld ugyanis egy erre utaló részletre bukkant a cég belső fejlesztői kódjaiban – számolt be a hvg.hu.

A szeptemberben várható új Watch-generációban még nem, a 2026-os modellekben azonban már számítani lehet valamilyen ujjlenyomat-érzékelési módszerre, mivel szerepel a kódsorokban a „AppleMesa”, ami a MacRumors szerint az Apple belső kódneve a Touch ID-ra.

A portál megjegyzi: a cégnek számos védjegybejegyzése van biometrikus azonosításra a Watch esetében, az egyik az oldalsó főgombra helyezi azt, de benne van a pakliban az is, hogy a kijelzőbe építi az ujjlenyomat-olvasót a cég. (Ez lenne az első ilyen Apple termék.)

Fontos ugyanakkor, hogy ez még nincs kőbe vésve, és hiába az egyértelmű utalás a kódban, a 2026-os megjelenésig az Apple is dönthet úgy, hogy végül inkább mégsem rak ilyen szenzort az órájába – írja a magyar híroldal.