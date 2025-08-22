ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.25
usd:
341.95
bux:
106091.94
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Sok Apple-ös régi álma válhat valóra

Infostart

Egy belsős kódrészlet arra utal, hogy rövidesen már az Apple Watchban is lehet Touch ID – ez pedig számos területen hozhat előrelépést.

Az Apple Watch okosórák rengeteg szenzorral és funkcióval vannak felszerelve, ám van egy hiányosságuk: semmilyen biometrikus azonosítást nem támogatnak. Ez azt jelenti, hogy nincs bennük Touch ID vagy Face ID, azaz ujjlenyomat- vagy arcleolvasó.

Pedig olykor jól jönne, például a csuklóra történő felhelyezéskor kényelmesebb megoldás lenne az azonosításhoz, mint az aprócska megjelenítőn bepötyögni a jelkódot, de mobilfizetésnél is hasznos védelmi vonalat jelentene.

Úgy tűnik, az Apple már mérlegeli annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne Touch ID-t építeni a jövőbeni okosórákba, a MacWorld ugyanis egy erre utaló részletre bukkant a cég belső fejlesztői kódjaiban – számolt be a hvg.hu.

A szeptemberben várható új Watch-generációban még nem, a 2026-os modellekben azonban már számítani lehet valamilyen ujjlenyomat-érzékelési módszerre, mivel szerepel a kódsorokban a „AppleMesa”, ami a MacRumors szerint az Apple belső kódneve a Touch ID-ra.

A portál megjegyzi: a cégnek számos védjegybejegyzése van biometrikus azonosításra a Watch esetében, az egyik az oldalsó főgombra helyezi azt, de benne van a pakliban az is, hogy a kijelzőbe építi az ujjlenyomat-olvasót a cég. (Ez lenne az első ilyen Apple termék.)

Fontos ugyanakkor, hogy ez még nincs kőbe vésve, és hiába az egyértelmű utalás a kódban, a 2026-os megjelenésig az Apple is dönthet úgy, hogy végül inkább mégsem rak ilyen szenzort az órájába – írja a magyar híroldal.

Kezdőlap    Tudomány    Sok Apple-ös régi álma válhat valóra

biometrikus

okosóra

apple watch

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Kényszerintézkedést vezetett be Moszkva, Zelenszkij visszadobta az orosz követeléseket – Ukrajnai háborús híreink pénteken

Oroszország szerte korlátozásokat vezetnek be a régiók az üzemanyag-vásárlásra, valamint Moszkva egyre inkább Fehéroroszország felé fordul a beszerzést illetően – írja az ukrán hírszerzés a honlapján. Válaszolt Volodimir Zelenszkij Oroszország két fontos követelésére a háború lezárása kapcsán: Moszkva az orosz, mint ukrajnai államnyelv bevezetését, valamint az orosz ortodox egyház, mint engedélyezett vallási szervezet visszaállítását követeli Kijevtől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szent András-törésvonal: itt lehet legközelebb földrengés, törésvonalak Magyarországon

Szent András-törésvonal: itt lehet legközelebb földrengés, törésvonalak Magyarországon

Törésvonalak Magyarországon: hol van törésvonal Magyarország területén, érinti-e a Szent András-törésvonal Magyarországot? Hol található a Szent András-törésvonal térképen?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it will start talks to free all hostages as cabinet approves Gaza City assault

Israel says it will start talks to free all hostages as cabinet approves Gaza City assault

Earlier this week, a Hamas source said the armed group had agreed to a temporary ceasefire proposal from mediators.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 05:45
Mamutcsontba akadt a Tiszán egy csónakázó család
2025. augusztus 21. 14:17
Vírussal gyógyítják a génjeinket, magyar kutatók pörgették fel a fejlesztést
×
×
×
×