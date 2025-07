Videón Kapu Tibor visszatérése a Földre

A SpaceX Dragon űrkapszula, fedélzetén az Axiom-4 legénységével, köztük Kapu Tiborral, jó úton halad a Föld légkörébe való visszatérés felé a SpaceX friss X-bejegyzése szerint. Az űrkapszula kedden, várhatóan magyar idő szerint 11:31-kor fog megérkezni.

A 22,5 órás hazaútról a SpaceX egy videót is közzétett az X-en.

The spacecraft will now execute a series of departure burns to move away from the @Space_Station. Dragon will reenter the Earth's atmosphere and splash down in ~22.5 hours off the coast of California pic.twitter.com/5Wmqr3f63Z