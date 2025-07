Megszólalt a NASA a naprendszeren kívülről felénk száguldó fényes objektumról

Mozgó objektumra bukkant még kedden a NASA chilei teleszkóprendszerének felvételein. Az ATLAS által rögzített képsorok szerint az objektum nagy valószínűséggel a Naprendszeren kívülről érkezett. Más távcsövek korábbi felvételei is megerősítették az üstökös létezését, azt ugyanis június közepén is észlelték már – írt a hirado.hu a CNN alapján.

Az objektum sebességéből, valamint pályájából is lehet következtetni arra, hogy a Naprendszeren kívülről érkezett, valószínűleg a Nyilas csillagkép irányából. A 3I/ATLAS a harmadik csillagközi égitest a 2017-ben feltűnt Oumuamua, valamint a 2019-ben észlelt Borisov nevet kapó üstökös után.

A mostani tapasztalatok alapján a 3I/ATLAS a legfényesebb és a leggyorsabb a három üstökös közül. Átmérőjének becsült mértéke 20 kilométer, míg sebessége 214 kilométer per óra, és mintegy hatvan kilométert tesz meg másodpercenként.

ESA's astronomers are actively tracking 3I/ATLAS, which is now the third confirmed interstellar comet to pass through our Solar System!



