Elon Musk mielőbb megsemmisítené a Nemzetközi Űrállomást

Elon Musk ismét nem fogta vissza magát: a CPAC-konferencián láncfűrésszel a kezében hadonászott, kijelentette, hogy szerinte merre kéne haladnia a modern űrkutatásnak - írj az Index.

A saját tulajdonában lévő X-en közzétett posztjában arról számolt be, hogy a Nemzetközi Űrállomást (ISS) a Földnek irányítaná, ugyanis már kevés haszna van, helyette inkább a Marsra menne.

It is time to begin preparations for deorbiting the @Space_Station.



It has served its purpose. There is very little incremental utility.



Let’s go to Mars.