„Csak az eredmények számítanak, és ma egy csodálatos családtól kell búcsút vennem” – mondta a 45 éves argentin mester a Mexikó elleni 2–0-s vereség után.

Beccacece hozzátette, hogy „hatalmas hálával, nagy nyugalommal és belső békével” távozik, mert játékosaival együtt mindent megtett a jó szereplésért.

„Azt hiszem, nyomot hagytunk magunk után. Nagyszerű utazás volt, keserédes befejezéssel.”

Az argentin edző 2024 augusztusában vette át a csapat irányítását. „Most a családommal fogok pihenni, regenerálódni, és gondolkodni azon, mit csinálhattam volna jobban.”