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Belga szurkoló a dohai at-Tumama Stadionban a katari labdarúgó-világbajnokság Belgium-Marokkó mérkőzése előtt 2022. november 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki

Mi köze van egy szürrealista festőzseninek a belgák szerdai mezéhez?

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A belga válogatott – először a mostani tornán – nem a hagyományos vörös felsőjében lép pályára, hanem az úgynevezett Magritte-mezben.

Ám akárcsak a 2022-es világbajnokság bemelegítő mezénél, az Adidasnak a Szenegál ellen viseletre kerülő mezt is át kellett alakítania.

„A belga kultúra ismét megjelenik a Vörös Ördögök idegenbeli mezén” – írta a márciusi bemutatáskor a szövetség közleménye, felhívva a figyelmet arra,

hogy a 2022-ben, Katarban megrendezett világbajnokságon a belgák második számú meze a Tomorrowland fesztivál tűzijátéka előtt tisztelegett, míg a 2024-es Eb-mez a képregényművész Hergé és főszereplője, Tintin ihlette.

A mostani mezt a híres szürrealista festő, René Magritte emlékére tervezték. a „Ceci n’est pas un maillot” („Ez nem mez”) felirattal. Ez egyértelmű utalás Magritte A képek árulása című festményére, amelyen egy pipa és a híres mondat látható: „Ceci n’est pas une pipe” (Ez nem egy pipa).

A replika mezeken ez az üzenet jól látható a hátoldalon, a gallérnél, de a FIFA tiltja az ilyen „kereskedelmi” üzeneteket a világbajnokság alatt.

Tavasszal, az új mez népszerűsítése érdekében a belga csapat újraalkotta Magritte híres, Az ember fia című festményét, amely egy öltönyös, keménykalapos férfit ábrázol, akinek arcát egy zöld alma takarja el. A fotózáson olyan játékosok vettek részt, mint Amadou Onana, Kevin De Bruyne és Youri Tielemans.

A mostani mez világoskék, rózsaszín és fehér elemekkel, „Magritte vizuális nyelvét a futball szimbólumaival ötvözi”.

A FIFA azonban megtiltotta, hogy a játékosok által a világbajnokságon használt mezen a „Ceci n’est pas un maillot” mondat látszódjon, mert reklámszövegnek tekinti az üzenetet.

Az Adidas egy kreatív megoldással állt elő: a felirat a mez belsejére van nyomtatva – ami azt jelenti, hogy nem látható a televízióban, mégis jelen van a mezen.

A belgák eddig egyszer, 2026. március 28-án, Atlantában, az Egyesült Államok elleni barátságos mérkőzésen viselték ezt a mezt. Akkor szerencsét hozott, 5–2-re nyertek.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Mi köze van egy szürrealista festőzseninek a belgák szerdai mezéhez?

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