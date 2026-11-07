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Péni István a párizsi olimpiára készülõ sportlövõcsapat edzésén a Mátraházi Edzõtáborban 2024. július 4-én.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Vb-ezüstérmes Péni István

Infostart / MTI

Péni István ezüstérmet nyert szombaton a férfi kisöbű szabadpuska fekvő számában a dohai sportlövő-világbajnokságon.

Az olimpia műsorán nem szereplő 50 méteres számban pénteken, a selejtezővel kezdtek a lövők. Ebből a szakaszból 60-an jutottak tovább a szombati versenybe, a szám egyedüli magyarjának ez nem jelentett gondot, elég volt számára a közepesnek mondható 620 körös eredmény is.

A nem ötkarikás viadalokban a világbajnokságon nem rendeznek külön döntőt, így ezúttal is a 60 lövéses alapverseny rangsorolt. Ebben pedig az UTE 29 éves puskása egészen kiválóan teljesített. Jó ütemben adta le a lövéseit és folyamatosan erős tízeseket ért el, s első 20 lövését kiemelkedő, 211,4 körrel zárta.

A folytatásban szintén jól lőtt, így végig az élmezőnyben volt, s egyedül az ötödik tízes sorozatába csúszott be több hiba. Ezt a szakaszt 102,9 körrel tudta le, de a "hajrája" megint jól sikerült és végül 627,9 körrel fejezte be a viadalt. Az érmekért kiélezett küzdelem zajlott, s Pénit egyedül a légpuskában hatodik helyen végzett, s azzal Los Angeles-i kvótát szerzett szlovák Patrik Jany (628,3 kör) tudta megelőzni mindössze négy tizeddel, a magyar pedig a végelszámolásnál egyetlen tizedkörrel bizonyult jobbnak a légben egyéniben negyedik, csapatban világbajnok kínai Csang Csang-hunnál (627,8 kör).

Péni István ezzel a második magyar érmet gyűjtötte be a dohai vb-n. Csütörtökön Major Veronika harmadik lett női légpisztolyban, s ezzel egyben megszerezte Magyarország első kvótáját a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Péni karrierje során ötödször állhat világbajnoki dobogóra.

A nők hasonló számában Nagybányai-Nagy Anna szerepelt, aki a pénteki selejtezőben kiemelkedően lőtt (625,7 kör) és a hatodik legjobb eredménnyel jutott tovább. A légpuskában kedden 11. helyen végzett magyarnak a szombati versenyen nem jött ki a lépés, az elejétől sok alacsony értékű eredményt lőtt, így nem volt versenyben a legjobbakkal. Végül pénteki eredményétől pontosan 10 körrel elmaradva, 615,7 körrel a 46. helyen végzett. A számot a norvég Caroline Finnestad Lund nyerte meg 628,2 körrel, a dán Stephanie Grundsöe (628 kör) és a brit Seonaid McIntosh (626,9 kör) előtt.

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