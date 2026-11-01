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Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Olasz Nagydíjának elsõ szabadedzése elõtt a monzai versenypályán 2026. szeptember 4-én. A futamot szeptember 6-án rendezik.
Nyitókép: Daniel Dal Zennaro

Minden idők legfiatalabb Forma–1-es világbajnoka lett Kimi Antonelli

Infostart

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 20 éves versenyzője minden idők legfiatalabb Forma–1-es világbajnoka lett azzal, hogy a vasárnapi Mexikói Nagydíjon harmadikként ért célba, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert az összetett élén négy fordulóval az idény vége előtt.

A futamot a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte, Antonellinek azonban a harmadik helyezés is elég volt a világbajnoki cím bebiztosításához, így 73 év után hódította el a trófeát újra olasz pilóta az F1-ben.

Antonelli a valaha volt legfiatalabb Forma–1-es világbajnok, sikerével Sebastian Vettel 2010-es korrekordját adta át a múltnak.

A mexikói futamon a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba a második helyen.

A vb a következő hétvégén folytatódik Brazíliában.

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Kezdőlap    Sport    Minden idők legfiatalabb Forma–1-es világbajnoka lett Kimi Antonelli

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Minden idők legfiatalabb világbajnoka lett Kimi Antonelli
forma–1

Minden idők legfiatalabb világbajnoka lett Kimi Antonelli

Kimi Antonelli, a Mercedes 20 éves versenyzője behozhatatlan előnyre tett szert négy fordulóval a Forma–1-es idény vége előtt. A mexikói futam dobogóján egy négyszeres (Max Verstappen), egy hétszeres (Lewis Hamilton) és egy újdonsült világbajnok (Kimi Antonelli) állhatott.
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