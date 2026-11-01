Minden idők legfiatalabb Forma–1-es világbajnoka lett Kimi Antonelli

A futamot a négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte, Antonellinek azonban a harmadik helyezés is elég volt a világbajnoki cím bebiztosításához, így 73 év után hódította el a trófeát újra olasz pilóta az F1-ben.

Antonelli a valaha volt legfiatalabb Forma–1-es világbajnok, sikerével Sebastian Vettel 2010-es korrekordját adta át a múltnak.

A mexikói futamon a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba a második helyen.

A vb a következő hétvégén folytatódik Brazíliában.

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