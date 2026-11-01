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Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Liverpool–Arsenal, Real, Fradi, Újpest, sorsdöntő Forma–1-es futam – tobzódik ma a sport a tévében

Infostart / MTI

Ma jó eséllyel világbajnokot avat a Forma–1, és az NB I meccsein kívül rengeteg európai csúcsfocit is nézhetünk élőben – sport a tévében.

A vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

13.25: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC

16.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Ferencvárosi TC-Paksi FC

18.15: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus FC

21.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, futam

M4 Sport+

14.00: Birkózás, világbajnokság, Asztana, döntők

15.50: Jégkorong, Erste Liga, UTE-SC Csíkszereda

18.20: Röplabda, férfi Extraliga, DEAC-Fino Kaposvár

20.35: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Montreal

Sport 1

14.45: Kézilabda, férfi Bundesliga, Wetzlar-Melsungen

17.30: Kézilabda, női NB I, Vasas SC-MTK Budapest

Sport 2

17.00: Labdarúgás, török bajnokság, Kasimpasa-Besiktas

21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Orlando Magic-Boston Celtics

Eurosport 1

7.00, 12.30: Sznúker, International Championship, 1. forduló

14.30: Atlétika, New York Marathon

21.00: Műkorcsolya, Grand Prix, női kűr

23.15: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc kűr

Eurosport 2

10.30: Curling, Európa-bajnokság, női döntő

13.35: Lovassport, díjugratás, Global Champions Tour, Rabat

21.00: Golf, PGA Tour, Mexico Open

Spíler 1

17.25: Labdarúgás, Premier League, Liverpool-Arsenal

21.30: Jégkorong, NHL, alapszakasz, Washington Capitals-Minnesota Wild

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, La Liga, Getafe-Sevilla

16.10: Labdarúgás, La Liga, Racing Santander-Real Madrid

18.25: Labdarúgás, La Liga, Elche-Valencia

20.55: Labdarúgás, La Liga, Athletic Bilbao-Real Sociedad

Arena 4

13.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, St. Pauli-Nürnberg

15.30: Labdarúgás, Bundesliga, Union Berlin-1. FC Köln

19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Buffalo Bills-Baltimore Ravens

22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Denver Broncos-Kansas City Chiefs

Match 4

12.30: Labdarúgás, Serie A, Como-Venezia

15.00: Labdarúgás, Serie A, SS Lazio-Cagliari

17.30: Labdarúgás, Bundesliga, Eintracht Frankfurt-Hamburger SV

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Kezdőlap    Sport    Liverpool–Arsenal, Real, Fradi, Újpest, sorsdöntő Forma–1-es futam – tobzódik ma a sport a tévében

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