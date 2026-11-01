Liverpool–Arsenal, Real, Fradi, Újpest, sorsdöntő Forma–1-es futam – tobzódik ma a sport a tévében

A vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
13.25: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC
16.00: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Ferencvárosi TC-Paksi FC
18.15: Labdarúgás, OTP Bank Liga, Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus FC
21.00: Forma-1, Mexikói Nagydíj, futam
M4 Sport+
14.00: Birkózás, világbajnokság, Asztana, döntők
15.50: Jégkorong, Erste Liga, UTE-SC Csíkszereda
18.20: Röplabda, férfi Extraliga, DEAC-Fino Kaposvár
20.35: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Montreal
Sport 1
14.45: Kézilabda, férfi Bundesliga, Wetzlar-Melsungen
17.30: Kézilabda, női NB I, Vasas SC-MTK Budapest
Sport 2
17.00: Labdarúgás, török bajnokság, Kasimpasa-Besiktas
21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Orlando Magic-Boston Celtics
Eurosport 1
7.00, 12.30: Sznúker, International Championship, 1. forduló
14.30: Atlétika, New York Marathon
21.00: Műkorcsolya, Grand Prix, női kűr
23.15: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc kűr
Eurosport 2
10.30: Curling, Európa-bajnokság, női döntő
13.35: Lovassport, díjugratás, Global Champions Tour, Rabat
21.00: Golf, PGA Tour, Mexico Open
Spíler 1
17.25: Labdarúgás, Premier League, Liverpool-Arsenal
21.30: Jégkorong, NHL, alapszakasz, Washington Capitals-Minnesota Wild
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, La Liga, Getafe-Sevilla
16.10: Labdarúgás, La Liga, Racing Santander-Real Madrid
18.25: Labdarúgás, La Liga, Elche-Valencia
20.55: Labdarúgás, La Liga, Athletic Bilbao-Real Sociedad
Arena 4
13.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, St. Pauli-Nürnberg
15.30: Labdarúgás, Bundesliga, Union Berlin-1. FC Köln
19.00: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Buffalo Bills-Baltimore Ravens
22.15: Amerikaifutball, NFL, alapszakasz, Denver Broncos-Kansas City Chiefs
Match 4
12.30: Labdarúgás, Serie A, Como-Venezia
15.00: Labdarúgás, Serie A, SS Lazio-Cagliari
17.30: Labdarúgás, Bundesliga, Eintracht Frankfurt-Hamburger SV