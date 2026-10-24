Reped a fal? Hét győzelme után nem akárkitől kapott ki a Manchester City

Az éllovas Manchester City 2-1-re kikapott az Aston Villa otthonában, ezzel elvesztette veretlenségét az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.
A mérkőzést a szenegáli Nicolas Jackson duplája döntötte el, a második góljánál a kapus, Gianluigi Donnarumma is sokat „segített”, hogy a labda a hálóba kerüljön. A vendégek találata a kisebb sérülés után visszatérő Erling Haaland nevéhez fűződött, aki kilencedszer volt eredményes a mostani bajnoki idényben.
A City eddig mind a hét mérkőzését megnyerte, most először vesztett pontokat, az Aston Villa pedig negyedik hazai meccsén az első sikerét aratta.
Premier League, 8. forduló:
Aston Villa-Manchester City 2-1 (1-0)
pénteken játszották:
Ipswich Town-Nottingham Forest 1-1 (1-1)
vasárnap játsszák:
Crystal Palace-Newcastle United 15.00
Hull City-Brentford 15.00
Liverpool FC-Brighton 15.00
Manchester United-Bournemouth 15.00
Sunderland-Leeds United 17.30