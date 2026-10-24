ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.56
usd:
327.2
bux:
0
2026. október 24. szombat Salamon
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Erling Haaland, a Manchester City játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokág Chelsea-Manchester City mérkõzésén a londoni Stamford Bridge Stadionban 2024. augusztus 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Reped a fal? Hét győzelme után nem akárkitől kapott ki a Manchester City

Infostart / MTI

Erling Haaland sérülten is gólt lőtt, az Aston Villa viszont először győzött otthon a bajnokságban, rögtön az éllovas ellen.

Az éllovas Manchester City 2-1-re kikapott az Aston Villa otthonában, ezzel elvesztette veretlenségét az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

A mérkőzést a szenegáli Nicolas Jackson duplája döntötte el, a második góljánál a kapus, Gianluigi Donnarumma is sokat „segített”, hogy a labda a hálóba kerüljön. A vendégek találata a kisebb sérülés után visszatérő Erling Haaland nevéhez fűződött, aki kilencedszer volt eredményes a mostani bajnoki idényben.

A City eddig mind a hét mérkőzését megnyerte, most először vesztett pontokat, az Aston Villa pedig negyedik hazai meccsén az első sikerét aratta.

Premier League, 8. forduló:

Aston Villa-Manchester City 2-1 (1-0)

pénteken játszották:

Ipswich Town-Nottingham Forest 1-1 (1-1)

vasárnap játsszák:

Crystal Palace-Newcastle United 15.00

Hull City-Brentford 15.00

Liverpool FC-Brighton 15.00

Manchester United-Bournemouth 15.00

Sunderland-Leeds United 17.30

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Reped a fal? Hét győzelme után nem akárkitől kapott ki a Manchester City

premier league

manchester city

aston villa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
400 ezer „elfeledett gyerek” él Magyarországon szenvedélybeteg szülő mellett
Apa, anya, pia program

400 ezer „elfeledett gyerek” él Magyarországon szenvedélybeteg szülő mellett
Magyarországon mintegy 400 ezer gyermek él alkoholfüggő, vagy más függőséggel küzdő szülőkkel. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kilencedik alkalommal szervezett szakmai konferenciát, hogy a gyermekekkel találkozó szakemberek, pedagógusok, szülőtársak figyelmét felhívja a gyanús jelekre, és elmondja, hogyan kérhetnek segítséget az érintett gyermekek számára. Az esemény megálmodója, Frankó András családterapeuta erről beszélt az InfoRádióban.
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Nagy Sándor Gyula
Latin-Amerika-kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondta Friedrich Merz: kívülről és belülről is napi szinten fenyegetik Németországot

Kimondta Friedrich Merz: kívülről és belülről is napi szinten fenyegetik Németországot

Egységet szorgalmazott a kormánykoalíción belül Friedrich Merz kancellár, mondván, hogy Németország a politikai szélsőségesek, illetve a mindennapos orosz destabilizációs kísérletek jelentette veszéllyel néz szembe.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új csodafegyvert találhattak a prosztatarák ellen: a daganatok jelentős része eltűnt a teszteken

Új csodafegyvert találhattak a prosztatarák ellen: a daganatok jelentős része eltűnt a teszteken

A Johnson & Johnson naponta egyszer, szájon át alkalmazható kísérleti prosztatarák elleni gyógyszere a daganatok eltűnéséT, zsugorodását okozta egy korai kísérletben.

BBC
Business Sport Travel Science
Met Police says letter with claims about Meghan's father not shared with other law enforcement

Met Police says letter with claims about Meghan's father not shared with other law enforcement

The Met said it passed information to the duchess but did not share it with other law enforcement agencies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 24. 17:30
„Szétrobbant” C. Ronaldo pénztárcája
2026. október 24. 15:42
Elképesztően mély sebek tárulnak fel a teniszsövetségben
×
×