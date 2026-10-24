Reped a fal? Hét győzelme után nem akárkitől kapott ki a Manchester City

Az éllovas Manchester City 2-1-re kikapott az Aston Villa otthonában, ezzel elvesztette veretlenségét az angol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

A mérkőzést a szenegáli Nicolas Jackson duplája döntötte el, a második góljánál a kapus, Gianluigi Donnarumma is sokat „segített”, hogy a labda a hálóba kerüljön. A vendégek találata a kisebb sérülés után visszatérő Erling Haaland nevéhez fűződött, aki kilencedszer volt eredményes a mostani bajnoki idényben.

A City eddig mind a hét mérkőzését megnyerte, most először vesztett pontokat, az Aston Villa pedig negyedik hazai meccsén az első sikerét aratta.

Premier League, 8. forduló:

Aston Villa-Manchester City 2-1 (1-0)

pénteken játszották:

Ipswich Town-Nottingham Forest 1-1 (1-1)

vasárnap játsszák:

Crystal Palace-Newcastle United 15.00

Hull City-Brentford 15.00

Liverpool FC-Brighton 15.00

Manchester United-Bournemouth 15.00

Sunderland-Leeds United 17.30