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A magyar csapat tagjai a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában játszott Ukrajna - Magyarország mérkõzés végén a nagyszombati Anton Malatinsky Stadionban 2026. október 5-én. A magyar válogatott 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Súlyos büntetést kapott a magyar válogatott

Infostart / MTI

A nagyszombati ukrán–magyar mérkőzésen történt öt fegyelmi vétség miatt a magyar szurkolók nem vásárolhatnak belépőket a labdarúgó-válogatott novemberi, grúz Nemzetek Ligája-találkozójára – döntött az európai szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága.

A magyar szövetség (MLSz) honlapjának keddi beszámolója szerint egy korábbi felfüggesztett büntetést léptetett életbe a testület, amely 2024 októberében rasszista, diszkriminatív szurkolói magatartás miatt felfüggesztett büntetéssel sújtotta az MLSz-t.

A múlt hét hétfői mérkőzésen Marco Rossi szövetségi kapitány együttese 2–1-re legyőzte a pályaválasztó ukránokat. Az szlovákiai helyszínen elkövetett szurkolói vétségek között szerepelt a magyar szurkolók rasszista, diszkriminatív magatartása, amely „cigányozásban, valamint a románokat és szlovákokat szidalmazó rigmusokban valósult meg”. Emellett tárgyak játéktérre dobálása, a stadion berendezésében történt károkozás, a nemzeti himnuszok alatt történt sportszerűtlen viselkedés és pirotechnika használata miatt marasztalták el a magyarok drukkereket.

Az UEFA fellebbviteli bizottsága a rasszista magatartás miatt elrendelte, hogy a magyar szurkolók nem vásárolhatnak vendégjegyeket a georgiaiak elleni találkozóra, amelyet november 14-én rendeznek Tbilisziben. Egy további idegenbeli mérkőzésére is megtiltotta a vendégjegyek árusítását az UEFA, utóbbi büntetést azonban két évre felfüggesztette. Az egyéb fegyelmi vétségek nyomán az MLSz-nek összesen 28 millió forint pénzbüntetést kell fizetnie.

A magyarok négy fordulót követően hét pontjukkal második helyen állnak a Nemzetek Ligája másodosztályt jelentő B divíziós csoportban, eggyel vannak lemaradva a veretlenül éllovas északírektől. Ukrajna négy ponttal harmadik, Georgia kettővel negyedik.

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