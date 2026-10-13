Cristiano Ronaldo gólt szerzett a rakétatámadás után

Ronaldo szerezte az En-Naszr második gólját azon a hétfői mérkőzésen, amelyen a szaúdi bajnokcsapat 3–1-re legyőzte az üzbég Neftchi Ferganát.

A kezdőrúgást el kellett halasztani, miután Szaúd-Arábia polgári védelmi hatósága biztonsági figyelmeztetést adott ki mindössze 15 perccel a tervezett kezdés előtt Rijádban; a főváros korábban már célpontja volt a Jemenből indított húti rakétatámadásoknak.

A rijádi repülőtér elleni támadásokat követően hétfő éjjel robbanások hangja hallatszott a fővárosban. A szaúdi vezetésű katonai koalíció közlése szerint elfogtak és megsemmisítettek egy ballisztikus rakétát.

Miután az En-Naszr végül pályára léphetett, Ange Postecoglou csapata Angelo góljával szerzett vezetést a 33. percben, majd Ronaldo a szünet előtt megduplázta az előnyt.

Az üzbég bajnok Neftchi ugyan szépített, de a 65. percben emberhátrányba került, tizenhárom perccel később pedig egy öngól végleg eldöntötte a mérkőzést, így a hazaiak megszerezték első győzelmüket a B-csoportban.

Ronaldo pénteken is eredményes volt a válogatott szereplésével kapcsolatos botrány utáni első klubmérkőzésén.

A térségbeli konfliktus hatással lehet a jövőbeli sporteseményekre is, beleértve a Katarban és Abu-Dzabiban rendezendő Forma–1-es futamokat.