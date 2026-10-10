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A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Portugália - Franciaország mérkőzés előtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ronaldo meglepően békülékeny hangot ütött meg

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Portugál Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen, mivel a támadó a harmadik Nemzetek Ligája-találkozó előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, miután összekülönbözött Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal.

Az ötszörös aranylabdás, 234-szeres válogatott játékos a Dánia vendégeként megvívott Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt távozott Koppenhágából és otthagyta a nemzeti együttest, miután, állítása szerint, Jorge Jesus kétszer is megszegte a szavát és nem tartotta be az ígéretét.

A 41 éves Ronaldo közlése alapján előbb megegyeztek a szakvezetővel abban, hogy a fizikai állapotának megőrzése érdekében kihagyja a Norvégia és a Dánia elleni összecsapásokat, Jesus azonban a norvégok vendégeként végül 2-1-re megnyert találkozó napján közölte vele, hogy harminc perc erejéig mégis pályára fogja küldeni. Ronaldo aztán annak ellenére mégsem játszott, hogy a második félidőben végig melegített.

A Portugália színeiben 146 gólnál járó csapatkapitány hozzátette, később megbeszélést folytatott Jesusszal, akivel abban állapodtak meg, hogy a szövetségi kapitány a következő sajtótájékoztatón tisztázza a történteket. A támadó szerint megegyeztek abban, hogy bocsánatot nem kell kérnie a szakembernek, de végül a sajtótájékoztatón elhangzottak „köszönőviszonyban sem voltak” azzal, amiben a hatszemközti megbeszélésen maradtak.

„Ez volt a második eset, hogy megszegte a szavát. Ezután úgy döntöttem, elhagyom az edzőtábort, és nem várom meg, hogy újabb ígéreteket szegjen meg” – közölte Ronaldo.

Ronaldo közleményében bocsánatot kért azért, mert az első norvég meccs után nem köszöntötte a szurkolókat, és magukra hagyta csapattársait.

A szaúdi al-Nasszr futballistája kiemelte, hogy csapatkapitányként ez a viselkedése súlyosabb megítélés alá esik.

„Tetteim következményeit a Portugál Labdarúgó Szövetségnek kell mérlegelnie és szankcionálnia. Ha fizikailag jó állapotban leszek, és a klubomban játszom – reményeim szerint gólokat szerezve –, a rám kiszabott esetleges eltiltás letöltése után ismét a válogatott rendelkezésére állok majd, hogy – ahogyan eddig mindig – küzdjek és győzelmeket arassak a nemzeti csapat színeiben” – írta Ronaldo.

A négy forduló után százszázalékos, így már biztosan negyeddöntős Portugália az NL utolsó két körében előbb Dániát fogadja november 14-én, három nappal később pedig Wales vendége lesz.

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