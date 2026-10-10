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A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Ronaldo még közelebb került az álomhatárhoz, és nem adja fel

Infostart / MTI

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo futballpályafutása 980. gólját is megszerezte, vagyis húsz találat hiányzik neki az ezergólos álomhatár eléréséhez.

A portugál sztár szaúdi klubcsapata, az al-Nasszr színeiben volt eredményes az al-Dirija ellen 3-0-ra megnyert, péntek esti bajnokin. Góljai közül

  • 146-ot szerzett a portugál nemzeti együttesben,
  • a többit pedig klubcsapataiban jegyezte, a legtöbbet – 450-et – a Real Madrid színeiben.
  • Az al-Nasszrban a pénteki a 133. találata volt.

Ugyanakkor a nemzeti színekben elért góljai számát és 234 válogatottságát egy ideig nem gyarapíthatja a 41 éves csatár, mivel sajtóhírek szerint

a Portugál Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy ideiglenesen eltiltja a nemzeti csapatban való szerepléstől.

A fegyelmi büntetést azért kapta, mert edzőtáborozás közben önkényesen elhagyta a csapatot, miután Jorge Jesus szövetségi kapitány nem küldte pályára őt a Nemzetek Ligájában sem a Wales, sem a Norvégia elleni mérkőzésen.

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