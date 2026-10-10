Ronaldo még közelebb került az álomhatárhoz, és nem adja fel

A portugál sztár szaúdi klubcsapata, az al-Nasszr színeiben volt eredményes az al-Dirija ellen 3-0-ra megnyert, péntek esti bajnokin. Góljai közül

146-ot szerzett a portugál nemzeti együttesben,

a többit pedig klubcsapataiban jegyezte, a legtöbbet – 450-et – a Real Madrid színeiben.

Az al-Nasszrban a pénteki a 133. találata volt.

Ugyanakkor a nemzeti színekben elért góljai számát és 234 válogatottságát egy ideig nem gyarapíthatja a 41 éves csatár, mivel sajtóhírek szerint

a Portugál Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy ideiglenesen eltiltja a nemzeti csapatban való szerepléstől.

A fegyelmi büntetést azért kapta, mert edzőtáborozás közben önkényesen elhagyta a csapatot, miután Jorge Jesus szövetségi kapitány nem küldte pályára őt a Nemzetek Ligájában sem a Wales, sem a Norvégia elleni mérkőzésen.