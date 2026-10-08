A WA csütörtökön közösségi oldalán hozta nyilvánosságra azt az öt sportolót, akikre szavazni lehet. A két magyar versenyző mellett az ausztrál Moesha Johnson, a spanyol Ángela Martínez Guillén, valamint a monacói Lisa Pou szerepel még a listán.

Mihályvári-Farkas az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságon 5 és 10 kilométeren is ezüstérmes lett, míg Fábián a 3 kilométeres, kieséses versenyben zárt másodikként. Emellett mindketten bronzérmet nyertek a vegyes váltó tagjaként.

A világkupa-sorozat ranglistáján Fábián a negyedik, Mihályvári-Farkas a hatodik helyen zárt.