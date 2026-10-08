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Fábián Bettina a nõi 400 méteres gyorsúszás selejtezõje után a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. július 27-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Nagy elismerés kapujában két magyar úszó

Infostart / MTI

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél (World Aquatics) Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória is jelölt az év női nyíltvízi úszója címre.

A WA csütörtökön közösségi oldalán hozta nyilvánosságra azt az öt sportolót, akikre szavazni lehet. A két magyar versenyző mellett az ausztrál Moesha Johnson, a spanyol Ángela Martínez Guillén, valamint a monacói Lisa Pou szerepel még a listán.

Mihályvári-Farkas az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságon 5 és 10 kilométeren is ezüstérmes lett, míg Fábián a 3 kilométeres, kieséses versenyben zárt másodikként. Emellett mindketten bronzérmet nyertek a vegyes váltó tagjaként.

A világkupa-sorozat ranglistáján Fábián a negyedik, Mihályvári-Farkas a hatodik helyen zárt.

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mihályvári-farkas viktória

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