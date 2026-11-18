A Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ – korábbi nevén Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) – intenzív osztályán 13 ápoló nyújtotta be a felmondását – írja összefoglalójában a hvg.hu.

Azután léptek, hogy kiderült: más intézményben ugyanezért a munkáért bruttó 180-260 ezer forinttal több fizetés jár.

A HVG megkeresésére Viola Árpád vezérigazgató közölte, szeptember óta foglalkoznak az intenzív és szubintenzív osztályon dolgozó ápolók béremelési igényével. „Az igényt megvizsgáltuk, és az intézményünk intenzív jellegű osztályain tapasztalható munkaterhelés és egyes budapesti intézményekben alkalmazott, emelt díjazás alapján egyetértünk az emelés szükségességével”.

Noha a főigazgató korábban ígéretet tett arra, hogy az intézmény a bérigény-teljesítése érdekében megvizsgálja a lehetőségeket, türelmet kért az ágazati bérrendezés mértékének hivatalos bejelentéséig.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a felmondások hírére korábban hasonló módon reagált, ő azt írta közösségi oldalán, bízik abban, hogy a kormány jövőre tervezett szakdolgozói bérrendezése enyhítheti a bérfeszültségeket.

„Az új bértáblában a munkakörhöz szükséges végzettség és az elismert gyakorlati idő határozza meg a táblázati alapbért. Így azonos besorolásnál minden kórházban ugyanaz az összeg a kiindulópont, és a szakdolgozók előre láthatják, mikor léphetnek a következő fokozatba” – közölte, hozzátéve, hogy átlagosan 15 százalékkal emelkednek a bérek.

A kórházak ettől függetlenül külön keretből adhatnak többletjuttatást többek között a kiemelt vagy különösen nagy terhelésű osztályokon végzett munkáért.

Az OBSI vezetése azt közölte a HVG érdeklődésére, hogy minden rendelkezésére álló erőforrást mozgósítanak a folyamatos biztonságos betegellátás és a dolgozóik megtartása érdekében. „A megkezdett egyeztetéseket folytatjuk, bízva a helyzet együttműködésen alapuló, tartós megoldásában” – írták.