Kapronczai Balázs videobejegyzésében azt mondta, a Klebelsberg Központ ösztöndíjpályázata akár havi 100-150 ezer forint anyagi segítséget jelenthet a tanárszakos hallgatóknak. Ez komoly támogatás az egyetemi évek során, és hozzájárulhat a tanulmányokkal járó kiadások fedezéséhez – tette hozzá.

Az államtitkár arra biztatta az egyetemistákat, hogy aki megfelel a pályázati feltételeknek, éljen a lehetőséggel a november 26-i jelentkezési határidőig.

Jelezte: a pályázat részletei és a benyújtáshoz szükséges tudnivalók a Klebelsberg Központ honlapján találhatók meg.

A Klebelsberg Központ közleménye szerint a támogatásért cserébe a hallgatók vállalják, hogy a diploma megszerzését követően a folyósítási idő kétszeresének megfelelő ideig pedagógus jogviszonyt tartanak fenn. A Klebelsberg Központ a pályázók által megjelölt három megye tankerületi központjainál ajánl fel állást, de a végzettek önállóan is elhelyezkedhetnek egyházi, nemzetiségi vagy szakképző intézményekben is – tudatták.

Jelezték azt is, hogy a munkavégzési kötelezettség szükség esetén, például gyermekvállalás vagy doktori képzés idejére szüneteltethető.

A pályázatokat a Klebelsberg Központ pályázati felületén és ügyfélkapun keresztül is be kell nyújtani – jegyezték meg.