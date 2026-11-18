A parlamenti honlapra kedd este felkerült, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter által kidolgozott törvényjavaslat szerint a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jogi személyiségének és jogalanyiságának folytonossága mellett Magyar Tudományos Akadémia Kutatóhálózat (MTA KH) néven működik tovább, alapítói joggyakorlója az MTA lesz.

Az indoklás szerint a törvénymódosítás meghatározza a jogfolytonosan tovább működő MTA KH megújított szervezetét és működési rendjét, rendezi az MTA és a kutatóhálózat között a 2019-2026 közötti időszakban nem kielégítő módon szabályozott ingatlanhasználati viszonyokat, előirányozza a kutatóhálózat ismételt egységes működését, biztosítva a jelenleg az ELTE szervezetén belül működő négy humán kutatóközpont reintegrációját.

Ezen kívül a módosítás megteremti a kiegyensúlyozott és tudományterületi különbségekre is figyelemmel lévő új vezetési modellt és törekszik arra, hogy a HUN-REN alatt történt működésben elért pozitív eredmények is megmaradjanak – olvasható az indoklásban.

A törvényjavaslat társadalmi egyeztetése pénteken indult és november 21-ig tart, annak részletei a kormany.hu-n olvashatók.