Francia katonák kisebb csoportjai több hónapja Ukrajnában tartózkodnak, hogy ukrán katonákat képezzenek ki és részt vegyenek a Franciaország által szállított felszerelések karbantartásában, de küldetésük kizárja a harci cselekményeket – erősítette meg hétfőn az AFP francia hírügynökségnek egy meg nem nevezett forrás a Radio France internationale (RFI) külföldre sugárzó francia közrádió értesülését.

„Tényleg forognak francia kiképzők Ukrajna segítésére Franciaországban, Lengyelországban vagy időszakosan Ukrajnában. De nem katonai műveletről van szó. Nincs szándékunk kényszerítő intézkedésekbe bonyolódni”

– idézte forrását az AFP. A francia hadsereg vezérkara nem kommentálta az értesülést.

Az RFI szerint az ukrán szabadságra és ellenállásra utaló Volia elnevezést viselő titkos küldtetést egy francia tábornok irányítja. A különítmény „könnyű és moduláris” struktúra, amely „kis létszámú egységekből áll, rövid küldetésekhez”, azaz a misszió nem állandó katonai jelenlétet jelent. Francia kiképzők az értesülés szerint legalább 2026 nyara óta vannak jelen Ukrajna területén.

A kormányzat nem tájékoztatta a képviselőket és szenátorokat ennek a küldetésnek a létezéséről. Bár a francia alkotmány 35. cikke előírja a parlament tájékoztatását külföldi katonai jelenlét esetén, a hatóságok azonban a AFP által megkérdezett forrás szerint úgy vélik, hogy parlamenti felhatalmazás nem szükséges ebben az esetben, a misszió szerény mérete és nem harci jellege miatt.

A titkos küldetést a francia hadsereg a Lengyelországban 2023 óta tartó Gerfaut kiképzőmisszióval álcázza az RFI szerint.

A francia hadsereg 2023 óta 25 ezer ukrán katonát képzett ki Franciaországban és Lengyelországban az Európai Unió 2022-ben indított, Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziójának (EUMAM Ukrajna) a keretében, amelynek mandátuma 2028 novemberéig tart. Az Ukrajnába kiutazó kiképzők azt az utasítást kapták, hogy hivatalosan Lengyelországot jelöljék meg úti célként.

Francia katonák ukrán területen való telepítését mindeddig tagadta a kormányzat. A téma azért is érzékeny, mert Moszkva – amelyet a hírszerzők az utóbbi hónapokban azzal vádoltak, hogy kibertámadások, szabotázsok, gyújtogatások formájában titkos akciókat hajt végre az Ukrajnát támogató európai országok ellen – többször figyelmeztetett arra, hogy külföldi csapatok Ukrajnába küldését egy határvonal átlépésének tekinti, amely súlyos következményeket von maga után.