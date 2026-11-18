A Deutsche Bank által javasolt agresszív adóoptimalizálási konstrukciót használták az Aldi kiskereskedelmi lánc tulajdonosai arra, hogy több mint 200 millió eurónyi adót takarítsanak meg különböző befektetések – köztük a Halálos iramban-filmek jogainak – értékesítésekor. Miután a német adóhatóság megtámadta az ügyleteket, éveken át tartó jogi csatározás vette kezdetét az alapítványok és a pénzintézet között. A korábban titokban tartott vitára a bankból kiszivárgott több millió belső dokumentum világított rá, amelyek egyúttal ritka betekintést engednek Németország egyik leggazdagabb üzleti dinasztiájának pénzügyeibe is - írta meg a Financial Times.