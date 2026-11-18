A bíróság az elkövetéskor 16 éves férfit emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek.
A törvényszék döntése alapján a vádlott legkorábban a büntetés négyötöd részének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.
A bíróság az elkövetéskor 16 éves férfit emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek.
A törvényszék döntése alapján a vádlott legkorábban a büntetés négyötöd részének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.
A Deutsche Bank által javasolt agresszív adóoptimalizálási konstrukciót használták az Aldi kiskereskedelmi lánc tulajdonosai arra, hogy több mint 200 millió eurónyi adót takarítsanak meg különböző befektetések – köztük a Halálos iramban-filmek jogainak – értékesítésekor. Miután a német adóhatóság megtámadta az ügyleteket, éveken át tartó jogi csatározás vette kezdetét az alapítványok és a pénzintézet között. A korábban titokban tartott vitára a bankból kiszivárgott több millió belső dokumentum világított rá, amelyek egyúttal ritka betekintést engednek Németország egyik leggazdagabb üzleti dinasztiájának pénzügyeibe is - írta meg a Financial Times.
Kármán András pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban ismertette a jövő évi költségvetés sarokpontjait.
The two leaders also shared a hug on the tarmac as Trump arrived for the APEC summit in Shenzhen.