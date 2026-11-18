Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett videója mellé azt írta: „Ülésezik a kormány. Költségvetés, egészségügy, a 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncesszió lezárása, uniós költségvetés. Állami Számvevőszék, GVH, köztársasági elnöki juttatások, kultúra, külhoni magyarok”.

A bejegyzéshez mellékelt videóban a kormányfő úgy fogalmazott, hosszú kormányülés lesz rengeteg fontos témával. Mint mondta:

„pontot teszünk az orbáni korrupció, lopás egyik legfontosabb és legnagyobb volumenű ügyére, az autópálya-koncesziók ügyére.

23 ezer milliárd forintba került volna a magyar adófizetőknek a Mészáros–Szíjj konzorcium kifizetése 35 éven keresztül. Ezt az ügyet most lezárjuk, erről dönt véglegesen a kormány”.

Mint mondta, sok fontos gazdasági, költésgvetési és uniós kérdés is lesz, hiszen végéhez közeleg a hétéves uniós költségvetés tárgyalása Brüsszelben.

Fontos szociális jogszabályokról és a kultúráról, a könyvkiadás kérdéséről is beszélnek,

és véglegesítik a költségvetéshez beérkezett módosításokat.

A kormányfő azt is közölte: csütörtökön és pénteken kétnapos kihelyezett ülést tart a Tisza-frakció a kormány tagjaival. Azt is elmondta, hogy beterjesztették az Országgyűlés házszabályának módosítását is, valamint a mandátumokat nem kitöltő köztársasági elnökök juttatásainak elvonását. Mint fogalmazott,

áttekintik az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal egyes kérdéseit is – nem tudni, hogy ezzel a szervezetek általa „Orbán-báboknak” titulált vezetőinek leáltására utalt-e a kormányfő.