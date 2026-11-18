A hadvezetés kiemelte, hogy ez az egyik olyan híd, amelyen keresztül az oroszok lőszert, üzemanyagot és haditechnikát szállítanak a frontra.

A vezérkar hozzátette, hogy Oroszország kurszki régiójában, Homutovka térségében pedig egy orosz alakulat javítóbázisa ellen intéztek támadást.

Ezenfelül az ukrán erők légi támadást hajtottak végre Oroszország Krasznodari határterületén található iljszkiji és afipszkiji olajfinomítók ellen is. Erről a vezérkar a Telegramon számolt be.

Az iljszkiji olajfinomító térségében robbanásokat és füstöt észleltek. A tárolótartályok megrongálódtak. A vezérkar megjegyezte, hogy az oljszkiji olajfinomító Oroszország déli részének egyik legnagyobb finomítója, amely évente mintegy 6,6 millió tonna kőolaj feldolgozására képes. Termékeit egyebek között az orosz fegyveres erők szükségleteinek kielégítésére használják.

Az előzetes információk szerint az afipszkiji olajfinomítóban az olajfeldolgozó berendezést érte találat. Az üzem éves feldolgozókapacitása 6,25 millió tonna kőolaj, ami Oroszország teljes olajfinomítási kapacitásának több mint 2 százaléka.

A két üzem együttesen évente mintegy 13 millió tonna kőolaj feldolgozására képes – emelte ki a hadvezetés.

Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy a megtámadott üzemek biztosítják a legrövidebb üzemanyag-utánpótlási útvonalat az orosz megszállók számára.

„A lerombolt Kercsi (Krími) híd már elvágta a logisztikai útvonalakat, a Kubanyt ért csapások pedig magát az üzemanyag-termelési bázist számolják fel. Minden tonna üzemanyag, amely nem jut ki Kubanyból, egy újabb harcképtelené vált orosz páncélozott harcjárművet jelent. Ezek a csapások méltó válaszok Ukrajna mindennapos orosz terrorizálására” – hangsúlyozta a minisztérium.

A Kijev megyei rendőrség közölte, hogy orosz támadásban megsebesült négy ember, köztük egy gyermek a régió vishorodi járásában.