A képviselőcsoport szerdai közleményében az Országgyűlésről szóló törvény és a házszabály javasolt módosítását azzal indokolta, hogy így demokratikusabbá és átláthatóbbá válik a parlamenti munka, koncentráltabbak lesznek a viták, valamint az elmúlt 16 év „túlzó és önkényes bírságai helyett” következetesebben érvényesül a képviselői számonkérhetőség.

A frakció úgy fogalmazott, hogy a parlamenti vita a demokrácia alapvető része, de nem mindegy, hogyan használják fel a képviselők a rendelkezésükre álló felszólalási időket. Hozzátették, hogy

az éjszakába nyúló parlamenti viták nem garantálják a minőségi jogalkotást,

ezért a felszólalási időtartamok észszerű módosításával a tartalmasabb, felkészültebb és lényegre törőbb parlamenti munkát kívánják ösztönözni.

Arra is kitértek, hogy a kötött tárgyalási rendű vitákban a „választói felhatalmazásra figyelemmel”

egyenlőbben osztanák meg a felszólalási időkeret a kormánypárt és az ellenzék között.

A javaslat a következő parlamenti ciklusokban is kötelezően létrehozandó állandó bizottsággá tenné a társadalmi részvétel bizottságát.

A mentelmi bizottságban továbbra is azonos számú kormánypárti és ellenzéki képviselő dolgozna, de valamennyi képviselőcsoport számára legalább egy tagsági helyet biztosítanának.

Indítványuk lehetővé tenné, hogy a vizsgálóbizottságok gyorsan beszerezhessék az idézésekhez szükséges adatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.

A javaslat tartalmazza, hogy a magyar jelnyelv használatának joga nemcsak az országgyűlési képviselőket, hanem valamennyi, plenáris vagy bizottsági ülésen felszólalásra jogosult személyt megilleti.

A Tisza képviselőcsoportja szerint az indítvány erősíti a bizottsági munkában való részvétel számonkérhetőségét, miközben arányosabbá teszi a tiszteletdíj-csökkentés és a fegyelmi szankciók szabályait az „elmúlt 16 év ellenzéki képviselőket ért túlzó, aránytalan és önkényes bírságai helyett”.

A módosítások elfogadása esetén az új szabályok 2027. február 1-jén lépnek hatályba.