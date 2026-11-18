Romario újabb dühödt kirohanást tett közzé a közösségi médiában, amelyben megkérdőjelezte Ancelotti munkájának minőségét a válogatottnál – mindezt alig néhány órával azután, hogy a rutinos szakember a hétfői sajtótájékoztatón visszavágott neki.

A korábbi támadó hangsúlyozta: az aranyzöld mezben elért sikerei és múltja feljogosítják arra, hogy kritikát fogalmazzon meg a csapattal szemben, és nem arról van szó, hogy csupán népszerűségre törne. Mivel az olasz edző eddigi munkája nem nyerte el a tetszését, a korábbi csatár ismételten kijelentette: a szövetség elnökének változtatnia kell a kispadon.

A szócsata azt követően robbant ki, hogy Brazília vereséget szenvedett Japántól; Romario ekkor úgy fogalmazott, hogy a szövetségi kapitányt „már senki sem tudja elviselni”, és azonnali menesztését követelte.

Hétfőn, a csapat következő mérkőzése előtt az újságíróknak nyilatkozva Ancelotti élesebb hangnemre váltott, amikor ezekre a korábbi megjegyzésekre reagált: „Mindenkinek joga van a véleménynyilvánításhoz. Ti [újságírók], akik ezt a szakmát űzitek, jól tudjátok, hogy egy demokratikus országban létezik véleménynyilvánítási szabadság, és bárki elmondhatja a véleményét. Romario is úgy nyilvánul meg, mint bárki más. Joga van véleményt formálni. Ami engem illet: mondhat igazat, hazugságot vagy akár badarságokat is. Az igazság az, hogy Romario sokat beszél – és ehhez joga is van.”

Romario azonban nem hátrált meg az edző sajtótájékoztatón tett kijelentései láttán, és a közösségi médiában így reagált: „Azt szeretném üzenni Ancelottinak: valóban sokat beszélek, de amikor a válogatottról van szó, megvan a súlyom, a tekintélyem és a jogom ahhoz, hogy megszólaljak. A korábbi klubjainál elért sikerei miatt továbbra is tisztelem Ancelottit. Holnap Szingapúr ellen lépünk pályára, amely Paraguaytól két gólt kapott. Minden tiszteletem Paraguayé – egyébként a selejtezősorozatban ugyanannyi pontot gyűjtött, mint mi –, de nem maradhatunk ezen a szinten.”

Az olasz szakember távozását követelő álláspontját megerősítve hozzátette: „Semmi újat nem adott a futballunkhoz. Megismétlem: mondjon le! Találunk majd egy másik edzőt, aki jobban végzi a dolgát, mint ő. És ezt a szemébe mondom – anélkül, hogy másokon keresztül üzennék, akár a CBF elnökének is –, hogy már régen eljött az ideje a menesztésének.”

Ancelotti a keddi, Szingapúr elleni idegenbeli barátságos mérkőzésen azzal a tudattal irányítja a csapatát, hogy egy újabb gyenge teljesítmény csak tovább erősítheti a személye körüli kritikákat. A Japán elleni fájdalmas vereséget követően az ötszörös világbajnoknak égető szüksége van egy meggyőző győzelemre a házigazdák ellen, ami az év vége előtt némi nyugalmat teremthetne. Ha nem sikerül meggyőző győzelmet aratniuk egy olyan ellenféllel szemben, amelyet nemrég Paraguay is legyőzött, az még nagyobb nyomást helyez majd Samir Xaudra, hogy cselekedjen.