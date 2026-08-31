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Bálint Martin, a Halker-Király Team versenyzõje (kékben) Fabia Thüring, a német Team United versenyzõje ellen küzd a felnõtt pointfighting csapatversenyben a 30. magyar kick-box világkupán a fõvárosi BOK Csarnokban 2025. június 13-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Kick-box vk - Hét arannyal zárták a magyarok a budapesti viadalt

Infostart / MTI

A felnőtt kategóriában 7 aranyat, 11 ezüstöt és 16 bronzot szereztek a magyar versenyzők a budapesti kick-box világkupaversenyen.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a BOK Csarnokban vasárnap befejeződött viadalon - amelyen 48 ország több mint kétezer versenyzője indult - a valamennyi korosztály eredményeit összesítő éremtáblázaton Ukrajna végzett az élen, megelőzve Magyarországot és az Egyesült Királyságot.

A vasárnapi napon a pointfighting szabályrendszer egyik legizgalmasabb kategóriájában, a súlycsoportoktól független Grand Champion versenyszámban Bálint Martin és Bárdos Inez révén két bronzérem termett a magyaroknak.

A light-contact és kick-light küzdelmekben a magyarok hét érmet nyertek. Vakán Viktória duplázott, mindkét szakágban harmadik lett.

Formagyakorlatban valamennyi felnőtt kategóriában állhatott magyar kick-boxos a dobogóra. A legeredményesebbnek Udvarhelyi Fanni bizonyult egy arany- és egy ezüstéremmel. A hazai ringes versenyzők közül Tóth Anna, Mezei Nikolett és Kéri Valentina is megnyerte súlycsoportját, a férfiaknál pedig Szabó-Tóth Dávid is döntőt vívhatott.

Új kezdeményezésként dr. Leyrer Richárd-díjat adtak át a világkupán a legharcosabb hazai férfi és női versenyzőnek. A magyar szövetség 2015-ben elhunyt elnökéről elnevezett díjban két ringes sportoló, Szabó-Tóth Dávid és Tóth Anna részesült.

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