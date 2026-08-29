Megvan, mikor érkezik a Juventus a Ferencvároshoz

Eszerint a zöld-fehérek a Celtic ellen idegenben kezdenek, az első hazai mérkőzésüket október 15-én a cseh Viktoria Plzen ellen játsszák. A Milanhoz még idén, november 5-én látogatnak, a Juventus pedig 2027. január 21-én szerepel Budapesten, a Groupama Arénában.
A program:
2026. szeptember 17., 21.00: Celtic (skót)–Ferencváros
2026. október 15., 21.00: Ferencváros–Viktoria Plzen (cseh)
2026. október 22., 18.45: Ferencváros–SCU Torreense (portugál)
2026. november 5., 18.45: AC Milan (olasz)–Ferencváros
2026. november 26., 21.00: Ferencváros–Celje (szlovén)
2026. december 10., 21.00: Lech Poznan (lengyel)–Ferencváros
2027. január 21., 18.45: Ferencváros–Juventus (olasz)
2027. január 28., 21.00: TSG 1899 Hoffenheim (német)–Ferencváros