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A Ferencváros játékosainak gólöröme a labdarúgó Európa-liga selejtezõjének 4. fordulójában játszott Ferencváros - Trabzonspor visszavágó mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Megvan, mikor érkezik a Juventus a Ferencvároshoz

Infostart

Az UEFA elkészítette az Európa-liga ligaszakaszának pontos időbeosztását, kiderült, melyik ellenfelével mikor játszik a Ferencváros.

Eszerint a zöld-fehérek a Celtic ellen idegenben kezdenek, az első hazai mérkőzésüket október 15-én a cseh Viktoria Plzen ellen játsszák. A Milanhoz még idén, november 5-én látogatnak, a Juventus pedig 2027. január 21-én szerepel Budapesten, a Groupama Arénában.

A program:

2026. szeptember 17., 21.00: Celtic (skót)–Ferencváros

2026. október 15., 21.00: Ferencváros–Viktoria Plzen (cseh)

2026. október 22., 18.45: Ferencváros–SCU Torreense (portugál)

2026. november 5., 18.45: AC Milan (olasz)–Ferencváros

2026. november 26., 21.00: Ferencváros–Celje (szlovén)

2026. december 10., 21.00: Lech Poznan (lengyel)–Ferencváros

2027. január 21., 18.45: Ferencváros–Juventus (olasz)

2027. január 28., 21.00: TSG 1899 Hoffenheim (német)–Ferencváros

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