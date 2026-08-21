A legnagyobb favorit mérkőzésével kezdődik a Premier League új idénye

A BBC szakértőinek véleménye szerint az Arsenal egyértelmű favorit, legnagyobb riválisa a Manchester City lehet. A „harmadik erőnek” a Liverpool számít, a legjobb négybe s Vörösökéhez hasonló játékerejűnek kalibrált Chelsea férhet még be. Az ötödik-hatodik helyre az Aston Villa és a Tottenham pályázik.

A legszélsőségesebb vélemények a Manchester Uniteddel kapcsolatban fogalmazódtak meg. Noha a Vörös Ördögök a szakértők által adott pontszámok összesítése alapján nem fértek be a legjobb hatba, egy valaki a második, hatan a harmadik helyre jósolják.

Emlékeztetőül: a 2025–2026-os idény végén Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool, Bournemouth volt. Mennyit változtak az erőviszonyok a nyáron?

Az Arsenal megszerezte Bruno Guimarãest a Newcastle-től, ezzel megerősítette a középpályás sorát. Érkezett még a görög Hrisztosz Colisz az FFC Bruge-től, s a klub végleg megvette a védő Piero Hincapiét, aki kölcsönjátékosként már a bajnoki címnyerés idényében is erősítette Mikel Arteta csapatát. Az erősítéseknek még nincs vége, a legreménytelibb az angol válogatott Ezri Konsa megszerzése, akire nagy szükség lehet, miután William Saliba sérült. Az Ágyúsok korábban szerettek volna csatárposzton is erősíteni, de Vinícius Júnior álom maradt. Viszont egyelőre csak Leandro Trossard távozott, az Olaszországból keresett Gabriel Martinelli és Gabriel Jesus még nem.

A Manchester Citynél a legfontosabb változás, hogy Pep Guardiola távozott, Enzo Maresca érkezett helyette. A City egyelőre többért adott el, mint amennyiért vett, pedig a Foresttől megszerzett Elliott Anderson a nyár második legdrágább átigazolása a maga 135 millió eurójával. Távozott ellenben Rodri (Barcelona), Savinho (Tottenham), Tijjani Reijnders (al-Kvadszija) és Trafford (Leeds United) is. A Spurs egyébként állítólag Omar Marmust is szívesen vinné…

A Manchester Unitednél maradt Michael Carrick a csapat élén. Két fontos erősítés érkezett, összesen közel százmillió euróért: Andrey Santos a Chelsea-ből és a belga válogatott csapatkapitánya, Youri Tielemans a Villából. Lionel Messi klubjához, az Inter Miamihoz távozott Casemiro.

Az Aston Villa játékerejét nehéz pontosan kalibrálni, de sokat mondó, hogy a tavaszi negyedik hely (és biztos BL-indulás) ellenére senki sem véli esélyesnek a legjobb négybe jutásra. A két legnagyobb veszteség Tielemans és a Premier League történetének második legdrágább játékosává előlépő Morgan Rogers eladása, utóbbi 138 millió euróért ment a Chelsea-hez. Egyelőre maradt Emiliano Martínez, a világbajnok kapus. Érkezett a svájci Johan Manzambi (aki egyelőre sérült) és a brazil João Gomes. Megvette a Villa a japán válogatott kapusát, Szuzuki Ziont, talán már arra is készülve, hogy Martínez esetleg távozik.

Egy évvel ezelőtt a legtöbb szakértő a Liverpoolt tippelte első számú bajnokesélyesnek – alaposan melléfogtak. Most senki sem vélte favoritnak a bajnoki tál megnyerésére… Mo Szalah és Andy Robertson távozott, mint ahogyan Ibrahima Konaté is. Ausztriába igazolt Pécsi Ármin, a harmadik-negyedik számú kapus. Curtis Jones már Olaszországban van, ezzel az első csapathoz közeli játékosok között már nincs a klub akadémiáján nevelkedett futballista. Elliott és Cimikasz visszatért a kölcsönadásból, a három új szerzemény Victor Múnoz, Ronald Araujo és Jérémy Jacquet, azaz Bradley Barcola átigazálsa még nem végleges, bár kétségtelenül előrehaladott állapotban van. Arne Slot helyett Andoni Iraola lett a vezetőedző, aki korábbi állomáshelyén, a Bournemouth-nál már dolgozott együtt Kerkez Milossal. Szoboszlai Dominik a jelek szerint nála is kulcsember lesz.

A Chelsea több mint 400 millió eurót (!) költött játékosvásárlásra, Xabi Alonso az új menedzser. Tizenegy új játékos érkezett, közülük a veterán Jordan Henderson ingyen .A Kékek hat játékosért adtak több mint 25 millió eurót, Morgan Rogers 138 milliója extra összeg, de sok a francia védőért, Maxence lacroix-ért adott 60 vagy a 21 éves olasz jobbhátvédért, Marco Palestráért adott 57 millió is. A kiadást csökkenti a Cucurelláért, Andrey Santosért, Chalobah-ért és George-ért kapott 152 millió euró.

A Tottenham az előző idényben nagy bajban volt, a kiesés ellen harcolt a tavasz jelentős részében. Nyáron nagy volt a mozgás, Vicario, Palhinha, Vusković, Spence és a világbajnok argentin Christian Ronero távozott, ellenben Sandro Tonali, Manuel Fernandes, Jan Paul van Hecke, Andy Robertson és Marcos Senesi, valamint Savinho érkezett.

Kerkez Miloson és Szoboszlai Dominikon kívül még egy magyar válogatott kerettag, Tóth Alex játszik majd a Premier League-ben, a Bournemouth keretének tagja.