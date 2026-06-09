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A magyar válogatott játékosai a férfi kézilabda világbajnoki selejtezõben játszott Magyarország - Szerbia visszavágó mérkõzés után a One Veszprém Arénában 2026. május 17-én. A mérkõzést magyar válogatott nyerte 31-30-ra, így 61-60-as összesítéssel Szerbia jutott ki az olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

„Nem szabad” kártya – Törökország fontosabb volt Magyarországnál

Infostart / MTI

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem kapott szabadkártyát a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.

A nemzeti csapat május 14-én 31-29-es vereséget szenvedett Szerbia vendégeként Nisben, és mivel május 17-én, a veszprémi visszavágót csak 31-30-ra nyerte meg, elveszítette a selejtezős párharcot, nem jutott ki a vb-re, ezért a magyar szövetség szabadkártyát igényelt.

A nemzetközi szövetség honlapjának keddi híradása szerint végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.

A vb-ről való lemaradás jelentősen csökkenti az olimpiai indulási esélyeket, még a 2028-as Eb-n lehet két kvótát szerezni.

Az IHF kiemelte: a törökök az első vb-szereplésükre készülhetnek, ami lehetőséget biztosít a sportág fejlődésére az országban, és az is mellettük szól, hogy a rendező Németországban megközelítőleg három és fél millió török származású ember él.

Szaúd-Arábiát a sportág vezető fejlődő ázsiai országaként jellemezte a beszámoló, a közel-keleti ország válogatottja 2023 után, története során 11. alkalommal lesz vb-induló.

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