A nemzeti csapat május 14-én 31-29-es vereséget szenvedett Szerbia vendégeként Nisben, és mivel május 17-én, a veszprémi visszavágót csak 31-30-ra nyerte meg, elveszítette a selejtezős párharcot, nem jutott ki a vb-re, ezért a magyar szövetség szabadkártyát igényelt.

A nemzetközi szövetség honlapjának keddi híradása szerint végül Törökország és Szaúd-Arábia válogatottja vehet részt szabadkártyával a világbajnokságon.

A vb-ről való lemaradás jelentősen csökkenti az olimpiai indulási esélyeket, még a 2028-as Eb-n lehet két kvótát szerezni.

Az IHF kiemelte: a törökök az első vb-szereplésükre készülhetnek, ami lehetőséget biztosít a sportág fejlődésére az országban, és az is mellettük szól, hogy a rendező Németországban megközelítőleg három és fél millió török származású ember él.

Szaúd-Arábiát a sportág vezető fejlődő ázsiai országaként jellemezte a beszámoló, a közel-keleti ország válogatottja 2023 után, története során 11. alkalommal lesz vb-induló.