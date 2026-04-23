Megmenekült a Chelsea egy újabb esztelen kiadástól

A Chelsea vezetősége szerdán menesztette Roseniort, miután öt egymást követő Premier League-mérkőzést veszített el a csapatával, szerzett gól nélkül. A Brighton elleni 0–3 volt az utolsó csepp a pohárban, a klub a nyolcadik helyen áll, ráadásul több szorosan mögötte álló csapat egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Rosenior a 23 mérkőzéséből tízet elveszített, a Chelsea edzői közül ő jutott el a legkevesebb mérkőzésen tíz vereségig, Glenn Hoddle 1993 őszi, emlékezetes kudarcsorozata óta. (Húsz mérkőzésen 10 vereség.)

A kezdeti jelentések arról szóltak, hogy a nyugat-londoni klubnak hatalmas, 24 millió fontos kártérítést kell kifizetnie a szerződésbontás miatt. A Sky Sports azonban azóta kiderítette, hogy a klub vezetősége sikeresen kialkudott egy olyan záradékot, amely jelentősen csökkenti az összeget. Roseniornak egyébként 2032-ig lett volna szerződése.

A vezetőség úgy döntött, hogy csak a nyáron nevez majd ki új szakvezetőt. Addig Calum McFarlane-t előléptették segédedzői posztjáról,

hogy a szezon hátralévő részére ideiglenes vezetőedzőként irányítsa a csapatot. (Ő egyébként az év első napjaiban, Enzo Maresca távozása és Liam Rosenior érkezése között vezette már a Kékeket, így az idény során másodszor ugrik be tűzoltónak.)