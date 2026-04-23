2026. április 23. csütörtök Béla
A Chelsea új idegenbeli mezét az Aranycsapat inspirálta
Nyitókép: X / iyawo rashy

Megmenekült a Chelsea egy újabb esztelen kiadástól

A Chelsea-nek, úgy tűnik, nem kell kifizetnie a 24 millió fontos kártérítést Liam Roseniornak, akit mindössze 104 nap után menesztettek a klub vezetői. A nyolcéves szerződésbe ugyanis belefoglaltak egy szerződésbontást lehetővé tevő záradékot, ami megmentette a Kékeket egy újabb hatalmas pénzügyi csapástól.

A Chelsea vezetősége szerdán menesztette Roseniort, miután öt egymást követő Premier League-mérkőzést veszített el a csapatával, szerzett gól nélkül. A Brighton elleni 0–3 volt az utolsó csepp a pohárban, a klub a nyolcadik helyen áll, ráadásul több szorosan mögötte álló csapat egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Rosenior a 23 mérkőzéséből tízet elveszített, a Chelsea edzői közül ő jutott el a legkevesebb mérkőzésen tíz vereségig, Glenn Hoddle 1993 őszi, emlékezetes kudarcsorozata óta. (Húsz mérkőzésen 10 vereség.)

A kezdeti jelentések arról szóltak, hogy a nyugat-londoni klubnak hatalmas, 24 millió fontos kártérítést kell kifizetnie a szerződésbontás miatt. A Sky Sports azonban azóta kiderítette, hogy a klub vezetősége sikeresen kialkudott egy olyan záradékot, amely jelentősen csökkenti az összeget. Roseniornak egyébként 2032-ig lett volna szerződése.

A vezetőség úgy döntött, hogy csak a nyáron nevez majd ki új szakvezetőt. Addig Calum McFarlane-t előléptették segédedzői posztjáról,

hogy a szezon hátralévő részére ideiglenes vezetőedzőként irányítsa a csapatot. (Ő egyébként az év első napjaiban, Enzo Maresca távozása és Liam Rosenior érkezése között vezette már a Kékeket, így az idény során másodszor ugrik be tűzoltónak.)

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz
A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.
 

Befektetői napot tart a Masterplast

Befektetői napot tart a Masterplast

A Masterplast befektetői tájékoztatót tart a vállalat frissített stratégiájáról - derül ki a BÉT-en publikált meghívóból. A rendezvényt 2026. május 14-én, csütörtökön rendezik meg: a helyszíni regisztráció 10:30-kor kezdődik, a tájékoztató pedig 11:00 órától indul.

Elképesztő árak a magyar ingatlanpiacon: ma már egy vidéki lakás árát is elkérik azért a helyért, ahová csak az autód fér be

Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne.

Az elmúlt években meredeken emelkedett a garázsok ára, így ma már Budapesten nem ritkán egy vidéki lakás árát kell megfizetni, ha valaki venni szeretne.

US boards ship carrying Iranian oil, as Iran MP says first Strait of Hormuz toll paid

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

