Durva véget ért egy korszak a Chelsea csapatánál

A 41 éves szakember januárban ült le a klubvilágbajnok kispadjára, de ott végül csak 23 mérkőzés jutott neki, ezeken 11 győzelem, 2 döntetlen és 10 vereség volt a mérlege. Rosenior eredeti szerződése 2032-ig szólt volna, a Sky Sports értesülése szerint a klub 24 millió fontot fizet majd neki ennek idő előtti felbontása miatt.

A londoni egyesület beszámolója szerint a szezon végéig Calum McFarlane megbízott vezetőedzőként irányítja az együttest, amelynek célja az európai kupaszereplés kiharcolása, illetve az FA Kupában a továbbjutás a Leeds United elleni elődöntőből.

A Chelsea kedden 3-0-ra kapott ki a Brigthon vendégeként,

ez volt sorozatban az ötödik veresége, ráadásul ezeken a találkozókon még gólt sem szerzett – erre 114 éve nem volt példa a klub történetében –, és visszaesett a tabella hetedik helyére.