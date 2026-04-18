2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Ludovic Fabregas, a Veszprém (k), valamint Sebastian Frimmel (b) és Jérémy Toto (j), a Szeged játékosai a férfi kézilabda NB I döntőjének harmadik találkozóján, a One Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged mérkőzésen a One Veszprém Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Veszprém-Szeged és három magyar focimeccs – sport a tévében

Infostart / MTI

És ez még csak a kezdet, választani sem könnyű a szombati tévés sportkínálatból.

M4 Sport

14.45: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő, ONE Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged

17.00: Labdarúgás, Fizz Liga, MTK Budapest-Kisvárda Master Good

19.30: Labdarúgás, Fizz Liga, DVTK-DVSC

M4 Sport+

14.05: Labdarúgás, Fizz Liga, ZTE FC-Kolorcity Kazincbarcika SC

16.05: Labdarúgás, női világbajnoki selejtező, Magyarország - Észak-Macedónia, 2. félidő

17.20: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő, Liqui Moly Neka-MOL Tatabánya KC

19.20: Jégkorong, női divízió 1/A világbajokság, Magyarország-Norvégia

Sport 1

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Bistrita-Brest Bretagne

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Esbjerg-CSM Bukarest

20.15: Labdarúgás, Spanyol Király Kupa, döntő, Atlético Madrid-Real Sociedad

Sport 2

15.45: Kézilabda, Német Kupa, TBV Lemgo-Füchse Berlin

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Genclerbirligi-Galatasaray

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Gil Vicente - Guimaraes

Eurosport 1

11.00 és 17.15: Sznúker, világbajnokság, selejtező, 4. forduló

15.30: Kerékpár, Gran Camino

Eurosport 2

14.30: Motorsport, FIM Endurance világbajnokság, Le Mans-i 24 órás verseny

19.00: Golf, PGA Tour RBC Heritage, 3. nap, Hilton Head Island

Spíler 1

13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Fulham

15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Bournemouth

18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Brighton

20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Manchester United

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Magdeburg-Düsseldorf

15.30: Labdarúgás, német bajnokság

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Lazio

Match 4

13.30: Tenisz, ATP 500, Barcelona, elődöntők

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-RB Leipzig

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Atalanta

A kriptovilág ígérete a szabadság és a gyors meggazdagodás. A valóság azonban sokszor egészen más. Egyre kifinomultabb csalások, eltűnő projektek és visszaszerezhetetlen veszteségek. A csalók nem a technológiát támadják, hanem az embereket. Ez a cikk megmutatja, hogyan ismerhetők fel a jelek, és hogyan védhetjük meg magunkat.
Női frakcióvezetője lesz a kormánypártnak

A Pest megyei 3-as számú egyéni választókerületben Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével és másokkal szemben nagy fölénnyel győztes politikus kerül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoport élére. Eddig a fővárosi frakció vezetőjeként tevékenykedett Bujdosó Andrea.
 

A leköszönő Orbán-kormány elfogadta az ukrán hitelt – de mit jelent ez a gyakorlatban?

Magyarország következő miniszterelnökét, Magyar Pétert már a keddi nemzetközi sajtótájékoztatóján is többen kérdezték a 90 milliárd eurós ukrán hitel sorsáról, amelyet a leköszönő Orbán Viktor decemberben átengedett, majd a Barátság kőolajvezeték körüli fiaskó miatt blokkolni kezdett. Az Európai Unió eddigi történetében példátlan volt, hogy saját döntésével így menjen szembe kormányfő, azonban a választások előtti politikai versenyben úgy érezhette, hogy erőt kell mutatnia. Így egy technikalitáson blokkolni kezdte a hitelt, amelyből már korábban kialkudta, hogy kimaradjon Magyarország. Magyar Péter eddig következetesen figyelt arra, hogy távol tartsa magát a kérdéstől, a sok mozgó szál miatt érdemes kibontani, hogy mit jelent ez valójában Magyarország számára.

Kiszivárgott a legendás Daubner cukrászda gouda-sajtos pogácsa receptje: így készül lépésről-lépésre

Mitől lesz a pogácsa zsíros, de valahogy mégis könnyű és finom? A minap TikTokon jött szembe velünk a kultikus Daubneres gouda sajtos pogi receptje, hamarjában ki is próbáltuk.

Strait of Hormuz will 'not remain open' if US blockade continues, Iranian official warns

US President Donald Trump says the blockade of Iranian ports will stay in place until a peace deal is agreed.

