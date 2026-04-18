Veszprém-Szeged és három magyar focimeccs – sport a tévében

Magyarország következő miniszterelnökét, Magyar Pétert már a keddi nemzetközi sajtótájékoztatóján is többen kérdezték a 90 milliárd eurós ukrán hitel sorsáról, amelyet a leköszönő Orbán Viktor decemberben átengedett, majd a Barátság kőolajvezeték körüli fiaskó miatt blokkolni kezdett. Az Európai Unió eddigi történetében példátlan volt, hogy saját döntésével így menjen szembe kormányfő, azonban a választások előtti politikai versenyben úgy érezhette, hogy erőt kell mutatnia. Így egy technikalitáson blokkolni kezdte a hitelt, amelyből már korábban kialkudta, hogy kimaradjon Magyarország. Magyar Péter eddig következetesen figyelt arra, hogy távol tartsa magát a kérdéstől, a sok mozgó szál miatt érdemes kibontani, hogy mit jelent ez valójában Magyarország számára.