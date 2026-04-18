Veszprém-Szeged és három magyar focimeccs – sport a tévében

M4 Sport
14.45: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő, ONE Veszprém HC - OTP Bank-Pick Szeged
17.00: Labdarúgás, Fizz Liga, MTK Budapest-Kisvárda Master Good
19.30: Labdarúgás, Fizz Liga, DVTK-DVSC
M4 Sport+
14.05: Labdarúgás, Fizz Liga, ZTE FC-Kolorcity Kazincbarcika SC
16.05: Labdarúgás, női világbajnoki selejtező, Magyarország - Észak-Macedónia, 2. félidő
17.20: Kézilabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő, Liqui Moly Neka-MOL Tatabánya KC
19.20: Jégkorong, női divízió 1/A világbajokság, Magyarország-Norvégia
Sport 1
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Bistrita-Brest Bretagne
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Esbjerg-CSM Bukarest
20.15: Labdarúgás, Spanyol Király Kupa, döntő, Atlético Madrid-Real Sociedad
Sport 2
15.45: Kézilabda, Német Kupa, TBV Lemgo-Füchse Berlin
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Genclerbirligi-Galatasaray
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Gil Vicente - Guimaraes
Eurosport 1
11.00 és 17.15: Sznúker, világbajnokság, selejtező, 4. forduló
15.30: Kerékpár, Gran Camino
Eurosport 2
14.30: Motorsport, FIM Endurance világbajnokság, Le Mans-i 24 órás verseny
19.00: Golf, PGA Tour RBC Heritage, 3. nap, Hilton Head Island
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford-Fulham
15.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Newcastle United-Bournemouth
18.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham Hotspur-Brighton
20.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Manchester United
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Magdeburg-Düsseldorf
15.30: Labdarúgás, német bajnokság
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Lazio
Match 4
13.30: Tenisz, ATP 500, Barcelona, elődöntők
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Eintracht Frankfurt-RB Leipzig
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Atalanta