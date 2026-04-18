Sárkány Zalán, Ugrai Panna és Jackl Vivien is Eb-szinttel nyert

Az Egyesült Államokban készülő Sárkány a leghosszabb medencés távon több mint öt és fél másodperccel utasította maga mögé a szám olimpiai negyedik helyezettjét, Betlehem Dávidot, 14:54.05 perces eredményével pedig teljesítette az Eb-szintet (14:55.98), amelyet Sós Csaba szövetségi kapitány írt elő a nyári, párizsi kontinensviadalon való induláshoz. A győztes öccse, az ötödikként célba csapó Sárkány Zétény Kis Gergő 2003 óta fennálló U15-ös rekordját döntötte meg.
Ugrai Panna két legnagyobb hazai riválisa, Ábrahám Minna és Pádár Minna távollétében favoritként várta a 200 méter gyors küzdelmeit, s nagy fölénnyel diadalmaskodott, 1:57.42-es ideje pedig a szinten (1:58.05) belül volt.
Jackl Vivien azt követően, hogy csütörtökön 1500 méter gyorson Eb-szereplést érő idővel diadalmaskodott, 800-on is így tett, a Késely Ajnával és Mihályvári-Farkas Viktóriával kiegészülő élmezőnyben csak ő tudta áttörni a 8:30.76 perces határt, 8:27.88-cal győzött.
A vasárnapi zárónap küzdelmeit az m4sport.hu oldalon lehet figyelemmel követni.
A szombati győztesek:
férfiak:
200 gyors:
- Németh Nándor (FTC) 1:47.39 perc
- Kakuk Koppány (Kaposvári SI) 1:48.65
- Kovács Attila (MATE-GEAC) 1:48.68
100 m mell:
- Petróczki Zsombor(Békéscsabai EUK) 1:01.64 perc
- Egri-Martin Marcos (BVSC-Zugló) 1:02.49
- Horváth Álmos (Szekszárdi SI) 1:03.31
1500 m gyors:
- Sárkány Zalán (Balaton ÚK Veszprém) 14:54.05 perc
- Betlehem Dávid (FTC) 14:59.59
- Rasovszky Kristóf (FTC) 15:02.62
4x100 m vegyesváltó:
- BVSC-Zugló 3:38.73 perc
- FTC 3:43.04
- UNI Győr Úszó SE 3:45.14
nők:
200 gyors:
- Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 1:57.42 perc
- Fábián Fanni (Szegedi UE) 2:01.56
- Szabó Lilla (Debreceni SI) 2:01.99
100 m mell:
- Fángli Henrietta (UNI Győri Úszó SE) 1:08.44 perc
- Békési Eszter (BVSC-Zugló) 1:10.22
- Nagy-Benedek Izabell (Békéscsabai EUK) 1:10.56
800 m gyors:
- Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) 8:27.88 perc
- Késely Ajna (BVSC-Zugló) 8:32.03
- Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 8:39.81
4x100 m vegyesváltó:
- BVSC-Zugló 4:05.21 perc
- Debreceni SI 4:08.73
- A Jövő SC 4:11.89