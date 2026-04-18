2026. április 18. szombat
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A gyõztes Jackl Vivien a 800 méteres nõi gyorsúszás döntõjében az úszók országos bajnokságán Sopronban 2026. április 18-án.
Nyitókép: Derencsényi István

Sárkány Zalán, Ugrai Panna és Jackl Vivien is Eb-szinttel nyert

Infostart / MTI

Sárkány Zalán 1500, Ugrai Panna 200, Jackl Vivien pedig 800 méter gyorson Európa-bajnoki szintes idővel nyert a soproni úszó országos bajnokság szombati versenynapján.

Az Egyesült Államokban készülő Sárkány a leghosszabb medencés távon több mint öt és fél másodperccel utasította maga mögé a szám olimpiai negyedik helyezettjét, Betlehem Dávidot, 14:54.05 perces eredményével pedig teljesítette az Eb-szintet (14:55.98), amelyet Sós Csaba szövetségi kapitány írt elő a nyári, párizsi kontinensviadalon való induláshoz. A győztes öccse, az ötödikként célba csapó Sárkány Zétény Kis Gergő 2003 óta fennálló U15-ös rekordját döntötte meg.

Ugrai Panna két legnagyobb hazai riválisa, Ábrahám Minna és Pádár Minna távollétében favoritként várta a 200 méter gyors küzdelmeit, s nagy fölénnyel diadalmaskodott, 1:57.42-es ideje pedig a szinten (1:58.05) belül volt.

Jackl Vivien azt követően, hogy csütörtökön 1500 méter gyorson Eb-szereplést érő idővel diadalmaskodott, 800-on is így tett, a Késely Ajnával és Mihályvári-Farkas Viktóriával kiegészülő élmezőnyben csak ő tudta áttörni a 8:30.76 perces határt, 8:27.88-cal győzött.

A vasárnapi zárónap küzdelmeit az m4sport.hu oldalon lehet figyelemmel követni.

A szombati győztesek:

férfiak:

200 gyors:

  1. Németh Nándor (FTC) 1:47.39 perc
  2. Kakuk Koppány (Kaposvári SI) 1:48.65
  3. Kovács Attila (MATE-GEAC) 1:48.68

100 m mell:

  1. Petróczki Zsombor(Békéscsabai EUK) 1:01.64 perc
  2. Egri-Martin Marcos (BVSC-Zugló) 1:02.49
  3. Horváth Álmos (Szekszárdi SI) 1:03.31

1500 m gyors:

  1. Sárkány Zalán (Balaton ÚK Veszprém) 14:54.05 perc
  2. Betlehem Dávid (FTC) 14:59.59
  3. Rasovszky Kristóf (FTC) 15:02.62

4x100 m vegyesváltó:

  1. BVSC-Zugló 3:38.73 perc
  2. FTC 3:43.04
  3. UNI Győr Úszó SE 3:45.14

nők:

200 gyors:

  1. Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 1:57.42 perc
  2. Fábián Fanni (Szegedi UE) 2:01.56
  3. Szabó Lilla (Debreceni SI) 2:01.99

100 m mell:

  1. Fángli Henrietta (UNI Győri Úszó SE) 1:08.44 perc
  2. Békési Eszter (BVSC-Zugló) 1:10.22
  3. Nagy-Benedek Izabell (Békéscsabai EUK) 1:10.56

800 m gyors:

  1. Jackl Vivien (Budapesti Honvéd SE) 8:27.88 perc
  2. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 8:32.03
  3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 8:39.81

4x100 m vegyesváltó:

  1. BVSC-Zugló 4:05.21 perc
  2. Debreceni SI 4:08.73
  3. A Jövő SC 4:11.89

Kezdőlap    Sport    Sárkány Zalán, Ugrai Panna és Jackl Vivien is Eb-szinttel nyert

Nincs tovább: megvan az április 12-i választás végleges eredménye
Befejeződött az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksainak összeszámolása. A százszázalékos feldolgozottság alapján a Tisza Párt 141 képviselőt, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képvisleőt küldhet az Országgyűlésbe. A végeredmény végleges, de jogerőre csak később emelkedik.
 

Nagy a szakadék a legolcsóbb és a legdrágább települések között – ingatlanárak az agglomerációban

Az elmúlt hónapokban Budapest környékén jelentősen erősödött a kereslet a családi házak iránt, amelyek kevésbé drágultak a panel- és téglalakásokhoz képest – mondta az InfoRádióban a zenga.hu elemzési vezetője. Futó Péter ugyanakkor megjegyezte, hogy árakban és az alapterületet illetően is nagy különbségek vannak az agglomeráció keleti és nyugati része között.
Lángokban áll Oroszország egyik olajterminálja, az ukránok szerint Putyin ismét bevonhatja szövetségesét a harcokba - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Az elmúlt napokban felpörgött az orosz támadások intenzitása Ukrajnában. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap bejelentette, hogy több partnerrel is egyeztetnek, hogy a jövőben képesek legyenek saját légvédelmi rendszer gyártására. A béketárgyalásokkal kapcsolatban felemásan nyilatkoztak a felek az elmúlt időszakban: míg Ukrajna konstruktív párbeszédet folytat az Egyesült Államokkal, addig Oroszország pénteken közölte, hogy nem kaptak egyetlen életképes javaslatot sem a krízis megoldására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország ismét megpróbálja bevonni szövetségesét, Belaruszt a háborúba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szombaton.

Elszállt minden remény: nem kapaszkodott feljebb, kiesett a Diósgyőr

A miskolciak sima verést kaptak a Lokitól, így három szezon után újra a másodosztályban kezdik az őszt.

Iran says Strait of Hormuz closed until US blockade lifts, as ships report attacks

The Islamic Revolutionary Guard Corps Navy warns that ships approaching the vital waterway "will be targeted", after Trump said the US won't be "blackmailed".

